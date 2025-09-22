Il corso, che rientra nel progetto “Destinazione benessere e ricostruzione sportiva” intende fornire alle donne elementi pratici per difendersi in caso di aggressione

OFFIDA – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per donne che si svolgerà presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino in via Giuseppe Ciabattoni a Offida.

L’iniziativa, curata dall’istruttore Emanuele Conti e dallo staff di Ares 2.0 Evolution, fino al 29 ottobre, ogni mercoledì dalle 19 alle 20.30, è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps e dall’assessorato allo sport del Comune di Offida col sostegno della Banca del Piceno.

La partecipazione al corso è gratuita e possono iscriversi donne di ogni età fino ad un massimo di 25 persone.

Il corso, che rientra nel progetto “Destinazione benessere e ricostruzione sportiva” intende fornire alle donne elementi pratici per difendersi in caso di aggressione.

Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere al numero 3495711408.

