ASCOLI PICENO – L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato la variazione dell’operatore FVS relativamente alla partita Ascoli-Pineto di domani sera: Stefano Allievi della sezione di San Benedetto del Tronto sarà sostituito da Daljit Singh di Macerata.

Arriva anche il commento del Presidente Passeri tramite il sito web ufficiale della società: “Eccoci qua. Oggi è una giornata serena, un lunedì di vigilia di un’altra partita importante e di un altro piccolo passo da compiere, in questa stagione che è ancora all’inizio. Il rientro da Livorno mi ha lasciato tutte belle sensazioni dal campo: consapevolezza, qualità e una porta ancora inviolata dall’inizio della stagione (che orgoglio essere gli unici nelle 5 leghe principali!) che devono continuare a prevalere su ogni altra cosa, compresa la poco ospitale accoglienza toscana.

Questa mattina un pensiero ci ha incrinato l’umore, per una designazione quantomeno dubbia, il tutto è immediatamente rientrato dopo che, come società, ci si è adoperati per capire meglio la situazione.

Ora quindi ogni pensiero deve tornare al campo, l’unico luogo in cui dimostrare quanto valiamo. Inutile prolungarsi troppo, godiamoci le vittorie, senza esaltazione, e manteniamo alta la concentrazione. Non abbiamo fatto ancora nulla, stiamo soltanto onorando il patto sottoscritto in estate. L’importante è restare uniti, l’uno al fianco dell’altra, per la Regina delle Marche. Per concludere, mercoledì avremo l’occasione di presentare i compagni di viaggio che abbiamo anticipato la scorsa settimana, con la possibilità di approfondire ogni cosa con più calma. Ci vediamo domani!”

