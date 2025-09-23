Sesta giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C 2025/26
Al “Del Duca” si sfidano Ascoli e Pineto alle ore 20:45. Ascoli che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo le due vittorie consecutive contro Perugia e Livorno, gli abruzzesi invece sono reduci dalla sconfitta per 3-2 nell’ultima gara interna con la Juventus Next Gen. Presenti 41 tifosi ospiti.
L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato alla vigilia del match la variazione dell’operatore FVS: Stefano Allievi della sezione di San Benedetto del Tronto è stato sostituito da Daljit Singh di Macerata. La scelta iniziale aveva suscitato dubbi e polemiche sull’operatore che aveva espresso sui social in passato una simpatia per la Sambenedettese.
Ancora squalificato non sarò in panchina il tecnico bianconero Tomei, sostituito dal vice Agostinone, assente Oviszach che sta recuperando da un ifnortunio muscolare. Mister Tisci invece deve rinunciare agli infortunati Vigliotti e Iaccarino.
FORMAZIONI UFFICIALI
ASCOLI: Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Milanese (70’Ndoj), Damiani; Del Sole (17’Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi (80’Palazzino); Gori (70’Chakir). A DISPOSIZIONE: Brzan, Barosi, Guiebre, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo, Corradino. Allenatore Giuseppe Agostinone (in sostituzione di Tomei, squalificato)
PINETO: Tonti; Baggi (55’Gagliardi), Serbouti, Postiglione (46’Capomaggio), Ienco; Germinario (55’Mastropietro), Viero (55’Lombardi), Schirone; Pellegrino, D’Andrea (85’Marrancone), Bruzzaniti. A DISPOSIZIONE: Marone, Verna, Amadio, Borsoi, Saccomanni, Nebuloso, Tupone, Menna, Di Lazzaro. Allenatore Ivan Tisci
ARBITRO: Ubaldi di Roma
RETI: 33’ Milanese (A), 49’ D’Uffizi (A), 89’ Chakir (A)
NOTE: ammoniti Curado (A), Postiglione (P), Pellegrino (P), Schirone (P). Spettatori 9.612 (7.150 abbonati) per un incasso di 62.641,34 € (rateo abbonamenti 38.767, 94 €). Rec. 2’ pt, 6’ st.
CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0- Inizia la gara. Sciopero del tifo di 5 minuti da parte dei gruppi organizzati della Curva Nord per protesta per le decisioni prese dalla giustizia sportiva. Viene esposto anche uno striscione: “Basta divieti”.
4- inizio spezzettato con molte interruzioni
6- primo squillo, forte destro rasoterra dai venti metri di D’Andrea, para Vitale
9- OCCASIONE ASCOLI con un corner dalla destra di Rizzo Pinna, Curado di prima con l’interno destro sfiora il palo
12- corner di Rizzo Pinna, va di testa Del Sole ma non trova la porta
13- Gori si mette in proprio, arriva al limite, ma la conclusione di sinistro è fuori misura
14- tiro di Ienco su assist di D’Andrea, pallone sull’esterno della rete
17- Primo cambio Ascoli: esce Del Sole per un problema fisico dentro Silipo
20- OCCASIONE ASCOLI Gori cerca Silipo in area che che di prima, calcia a lato
22- Ammonito Curado
27- penetra in area Rizzo Pinna, sinistro dalla lunetta che di poco sul fondo
33- GOL ASCOLI con Milanese, grazie a l’imbucata centrale di Rizzo Pinna, il centrocampista infila con un tocco leggero di destro
39- Ammonito Postiglione
45- Due minuti di recupero
47- FInisce il primo tempo
SECONDO TEMPO
46- Inizia la seconda frazione. Cambio nel Pineto dentro Capomaggio per Postiglione
50- GOL ASCOLI con D’Uffizi su assist di Gori, bel diagonale in area di sinistro. Dopo la revisione Fvs è tutto regolare
55- Triplo cambio Pineto: dentro Mastropietro, Gagliardi, e Lombardi, fuori Germinario, Baggi e Viero
56- ci prova Gori si punizione dalla lunga distanza, mancino fuori misura
61- Ammonito Pellegrino brutto intervento in scivolata su Nicoletti
66- Ammonito anche Schirone per fallo su D’Uffizi a metà campo. Pineto molto nervoso soffre il possesso palla del Picchio
70- Doppio cambio Ascoli: dentro Ndoj e Chakir per Milanese e Gori
79 – crampi per D’Uffizi, al suo posto entra Palazzino
80 -fallo in attacca, strattonata su Alagna
81 – errore di Ndoj in impostazione, azione del Pineto dove rimane a terra Pellegrino. Gli abruzzesi si giocano la card. Dopo la revisione l’arbitro non da il calcio di rigore richiesto, si riparte. Card terminate
84- nel Pineto esce De Andrea dentro Marrancone
86- Bellissima giocata di Silipo, entra in area sulla destra e prova un sinistro secco a giro che sfiora il secondo palo
89- GOL ASCOLI con Chakir, ex del match che non esulta. Primo gol del numero 9, assist di Palazzino dalla sinistra e di prima intenzione Chakir infila in rete.
90-assegnati 6 minuti di recupero
96- termina il match, prima vittoria del Picchio in casa in questa stagione e sesto clean sheet per Vitale. L’Ascoli mantiene il record europeo di zero gol subiti
