Sesta giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C 2025/26

Al “Del Duca” si sfidano Ascoli e Pineto alle ore 20:45. Ascoli che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo le due vittorie consecutive contro Perugia e Livorno, gli abruzzesi invece sono reduci dalla sconfitta per 3-2 nell’ultima gara interna con la Juventus Next Gen. Presenti 41 tifosi ospiti.

L’Associazione Italiana Arbitri ha comunicato alla vigilia del match la variazione dell’operatore FVS: Stefano Allievi della sezione di San Benedetto del Tronto è stato sostituito da Daljit Singh di Macerata. La scelta iniziale aveva suscitato dubbi e polemiche sull’operatore che aveva espresso sui social in passato una simpatia per la Sambenedettese.

Ancora squalificato non sarò in panchina il tecnico bianconero Tomei, sostituito dal vice Agostinone, assente Oviszach che sta recuperando da un ifnortunio muscolare. Mister Tisci invece deve rinunciare agli infortunati Vigliotti e Iaccarino.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI: Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Milanese (70’Ndoj), Damiani; Del Sole (17’Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi (80’Palazzino); Gori (70’Chakir). A DISPOSIZIONE: Brzan, Barosi, Guiebre, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo, Corradino. Allenatore Giuseppe Agostinone (in sostituzione di Tomei, squalificato)

PINETO: Tonti; Baggi (55’Gagliardi), Serbouti, Postiglione (46’Capomaggio), Ienco; Germinario (55’Mastropietro), Viero (55’Lombardi), Schirone; Pellegrino, D’Andrea (85’Marrancone), Bruzzaniti. A DISPOSIZIONE: Marone, Verna, Amadio, Borsoi, Saccomanni, Nebuloso, Tupone, Menna, Di Lazzaro. Allenatore Ivan Tisci

ARBITRO: Ubaldi di Roma

RETI: 33’ Milanese (A), 49’ D’Uffizi (A), 89’ Chakir (A)

NOTE: ammoniti Curado (A), Postiglione (P), Pellegrino (P), Schirone (P). Spettatori 9.612 (7.150 abbonati) per un incasso di 62.641,34 € (rateo abbonamenti 38.767, 94 €). Rec. 2’ pt, 6’ st.

CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0- Inizia la gara. Sciopero del tifo di 5 minuti da parte dei gruppi organizzati della Curva Nord per protesta per le decisioni prese dalla giustizia sportiva. Viene esposto anche uno striscione: “Basta divieti”.

4- inizio spezzettato con molte interruzioni

6- primo squillo, forte destro rasoterra dai venti metri di D’Andrea, para Vitale

9- OCCASIONE ASCOLI con un corner dalla destra di Rizzo Pinna, Curado di prima con l’interno destro sfiora il palo

12- corner di Rizzo Pinna, va di testa Del Sole ma non trova la porta

13- Gori si mette in proprio, arriva al limite, ma la conclusione di sinistro è fuori misura

14- tiro di Ienco su assist di D’Andrea, pallone sull’esterno della rete

17- Primo cambio Ascoli: esce Del Sole per un problema fisico dentro Silipo

20- OCCASIONE ASCOLI Gori cerca Silipo in area che che di prima, calcia a lato

22- Ammonito Curado

27- penetra in area Rizzo Pinna, sinistro dalla lunetta che di poco sul fondo

33- GOL ASCOLI con Milanese, grazie a l’imbucata centrale di Rizzo Pinna, il centrocampista infila con un tocco leggero di destro

39- Ammonito Postiglione

45- Due minuti di recupero

47- FInisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

46- Inizia la seconda frazione. Cambio nel Pineto dentro Capomaggio per Postiglione

50- GOL ASCOLI con D’Uffizi su assist di Gori, bel diagonale in area di sinistro. Dopo la revisione Fvs è tutto regolare

55- Triplo cambio Pineto: dentro Mastropietro, Gagliardi, e Lombardi, fuori Germinario, Baggi e Viero

56- ci prova Gori si punizione dalla lunga distanza, mancino fuori misura

61- Ammonito Pellegrino brutto intervento in scivolata su Nicoletti

66- Ammonito anche Schirone per fallo su D’Uffizi a metà campo. Pineto molto nervoso soffre il possesso palla del Picchio

70- Doppio cambio Ascoli: dentro Ndoj e Chakir per Milanese e Gori

79 – crampi per D’Uffizi, al suo posto entra Palazzino

80 -fallo in attacca, strattonata su Alagna

81 – errore di Ndoj in impostazione, azione del Pineto dove rimane a terra Pellegrino. Gli abruzzesi si giocano la card. Dopo la revisione l’arbitro non da il calcio di rigore richiesto, si riparte. Card terminate

84- nel Pineto esce De Andrea dentro Marrancone

86- Bellissima giocata di Silipo, entra in area sulla destra e prova un sinistro secco a giro che sfiora il secondo palo

89- GOL ASCOLI con Chakir, ex del match che non esulta. Primo gol del numero 9, assist di Palazzino dalla sinistra e di prima intenzione Chakir infila in rete.

90-assegnati 6 minuti di recupero

96- termina il match, prima vittoria del Picchio in casa in questa stagione e sesto clean sheet per Vitale. L’Ascoli mantiene il record europeo di zero gol subiti

