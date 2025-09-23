ASCOLI PICENO – Sta per iniziare il nuovo corso per pizzaioli, tenuto dall’esperto maestro Amato Laurenzi. Una bella opportunità per entrare nel mondo affascinante della pizza, con la parte teorica e pratica che metterà a conoscenza i corsisti dalla A alla Z sulla preparazione della pizza. Il corso di formazione è organizzato in collaborazione con l’associazione “L’Aula del Sorriso”.

L’esperienza formativa si terrà in Via della Bonifica 20, ed è articolata in tre giorni di corso settimanali della durata di tre ore di lezione, dal 1 ottobre fino al 31 ottobre 2025, dalle ore 18 alle ore 21. Un percorso che spazia dalla teoria alla pratica, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze fondamentali sulla qualità delle farine, le tecniche di impasto e i segreti della cottura, utile per chi vuole anche trovare lavoro in pizzeria, inoltre alla fine sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Il corso rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze sulla panificazione anche solo a livello amatoriale. Un’esperienza formativa che permetti di acquisire competenze pratiche e teoriche fondamentali per creare le pizze.

Per iscriversi contattare Amato Laurenzi al numero 331 7917879 o alla mail: [email protected]

Per info https://www.facebook.com/scuolapizzaioliascolipiceno

