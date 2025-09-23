ASCOLI PICENO – L’allenatore dell’Ascoli Francesco Tomei, dopo la rifinitura mattutina al Picchio Village, ha convocato 24 calciatori per il match con il Pineto in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio “Del Duca” e valido per la sesta giornata del girone B del campionato di Serie C. Il tecnico bianconero, squalificato e sostituito in panchina dal vice Giuseppe Agostinone, ha tutta la rosa a disposizione tranne l’acciaccato Enrico Oviszach.

I convocati: 1 Vitale, 46 Barosi, 41 Brzan, 2 Pagliai, 3 Nicoletti, 17 Guiebre, 19 Menna, 23 Alagna, 27 Cozzoli, 30 Curado, 33 Rizzo, 4 Damiani, 6 Ndoj, 24 Bando, 62 Milanese, 80 Corradini, 25 Rizzo Pinna,7 Silipo, 10 Del Sole, 15 D’Uffizi, 18 Corazza, 29 Palazzino, 9 Chakir, 35 Gori.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.