“L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza – conclude Cataldi – ai lettori abituali e a chi vuole tornare a frequentare i libri partendo dall’incontro con chi li crea. La biblioteca è la casa delle storie, delle idee e delle domande”

OFFIDA — Prosegue il viaggio di “Oltre le righe”, la rassegna che trasforma la Biblioteca comunale “E. Portelli” in un luogo di incontro vivo tra autori e lettori. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 28 settembre, alle 17.15, con lo scrittore Alcide Pierantozzi, che presenterà il suo ultimo romanzo Lo sbilico.

Pierantozzi, considerato una delle voci più incisive della narrativa italiana contemporanea, porterà al pubblico un libro che affronta zone di confine: tra sanità e follia, amore e abbandono, identità e smarrimento. Una storia che mette al centro la fragilità senza indulgere nei cliché, scegliendo invece una lingua scarna e potente, capace di restituire tensioni umanissime e contraddizioni che appartengono a tutti.

L’appuntamento si inserisce nel percorso culturale avviato dal Comune con “Oltre le righe”, pensato per avvicinare i cittadini alla lettura attraverso un contatto diretto con chi i libri li scrive.

“Non sarà una semplice presentazione – precisa l’assessora alla Cultura, Marica Cataldi – ma un’esperienza di ascolto, dialogo e riflessione”.

La formula della rassegna, che alterna conversazioni con l’autore e momenti di confronto con il pubblico, ha già riscontrato una buona partecipazione, a conferma della biblioteca come presidio culturale e sociale della città.

Lo sbilico promette di accendere il dibattito anche su temi sensibili: il disagio psichico, i legami affettivi che salvano o imprigionano, il difficile riconoscersi quando tutto intorno cambia. Questioni che la narrativa di Pierantozzi affronta con coraggio, scavando nelle pieghe del quotidiano e scegliendo punti di vista mai scontati. Un’occasione, dunque, non solo per conoscere da vicino un autore raffinato, ma anche per interrogarsi sul nostro tempo, sui suoi limiti e sulle sue possibilità.

“L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza – conclude Cataldi – ai lettori abituali e a chi vuole tornare a frequentare i libri partendo dall’incontro con chi li crea. La biblioteca è la casa delle storie, delle idee e delle domande”.

Per iscriversi gratuitamente all’evento: https://www.eventbrite.it/e/presentazione-del-libro-lo-sbilico-di-alcide-pierantozzi-28092025-tickets-1682598961789?aff=oddtdtcreator

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.