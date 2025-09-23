Grazie a un metodo che unisce teoria, pratica e sviluppo delle competenze relazionali, Simbiosofia si è affermata nel tempo come un’eccellenza nel panorama della formazione

ASCOLI PICENO – Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Simbiosofia – realtà ascolana con 15 anni di esperienza nel campo della formazione e dell’empowerment personale – rilancia il suo webinar gratuito di orientamento, un appuntamento pensato per chi sogna di trasformare la propria vocazione all’ascolto e all’accompagnamento in una vera professione.

L’incontro online sarà l’occasione per presentare i corsi di qualifica per Orientatori e Counselor, figure oggi sempre più richieste in ambito scolastico, aziendale e sociale. Durante il webinar verranno illustrate le opportunità professionali, i contenuti didattici e le prospettive occupazionali di due percorsi formativi che stanno conoscendo una crescita costante.

“I dati confermano l’ascesa di queste professioni sul mercato – spiega il Direttore Cristian Flaiani –. Sempre più scuole, enti e aziende cercano figure capaci di favorire la crescita personale, l’orientamento al lavoro e il benessere relazionale.”

Grazie a un metodo che unisce teoria, pratica e sviluppo delle competenze relazionali, Simbiosofia si è affermata nel tempo come un’eccellenza nel panorama della formazione, diventando un punto di riferimento per chi desidera intraprendere carriere legate all’orientamento e al counseling.

Il webinar è gratuito ma a numero chiuso.

Per registrarsi e conoscere tutti i dettagli: https://simbiosofia.it/2025/08/-webinar-gratuito-per-aspiranti-orientatori-e-counselor/

