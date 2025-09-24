ASCOLI PICENO – Una notizia che ha suscitato polemiche e soprattutto interrogativi, quello successo a Emanuela M.M. donna di quarant’anni, libera professionista di Ascoli Piceno, che lunedì 22 settembre 2025 si sarebbe dovuta sottoporre ad una mastectomia all’ospedale di Torrette di Ancona.

La donna che era stata ricoverata domenica 21 settembre presso l’ospedale del capoluogo marchigiano, per l’intervento programmato per il giorno successivo è stata dimessa a causa dell’adesione dell’anestesista allo sciopero nazionale proclamato in solidarietà con la popolazione di Gaza.

Emanuela che abbiamo raggiunto per parlare dell’accaduto, ha raccontato di aver pianto tutto il giorno, incredula, impotente e impaurita. L’intervento era stato programmato da tempo e la paziente che aveva scoperto il carcinoma infiltrante a febbraio si era sottoposta a un ciclo di 16 chemioterapie e dopo aver fatto tutta la preparazione del caso alla fase chirurgica e alla procedura di localizzazione del linfonodo sentinella, esame che dovrà essere ripetuto. L’intervento è stato spostato di una settimana, con conseguenze cliniche e psicologiche.

La paziente ascolana che riconosce e sostiene la legittimità del diritto di sciopero, si chiede però i limiti di tale diritto che va in conflitto con il diritto alla salute del malato “Scioperare è un diritto che dovrà essere sempre tutelato, ma la domanda che mi faccio per me e per tutte le altre persone è fin dove si può spingere questo diritto? Spero che veramente lo spostamento di una settimana in questo caso non comprometta nulla, ma la salute psicologica è un altro aspetto fondamentale che deve essere considerato, noi pazienti oncologici abbiamo paura e una settimana può essere fondamentale, vivo col terrore che il cancro possa ripartire e finché è dentro la paura è costante. Mi chiedo perché un intervento del genere non venga considerato di primaria importanza”.

La vicenda rappresenta sicuramente un caso che pone delle riflessioni importanti sul tema della gerarchia dei diritti e su conflitti interpretativi quando questi diritti entrano in collisione.

