ASCOLI PICENO – Se non è crisi, poco ci manca purtroppo.
Nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre l’Atletico Ascoli è caduto per 3-1 in Molise in casa del Termoli.
Partita che ha visto i bianconeri soccombere per tre volte, inutile l’autogoal avversario a partita ormai già indirizzata per i padroni di casa.
Gli ascolani restano a due punti in classifica, girone F di serie D, serve assolutamente un cambio di marcia.
Di seguito il tabellino completo
Termoli: Iannacone, Tracchia, Magnani, Romano (22’st Manara), Colabella (4’st Thiane), Antonacci, Hysaj (33’st Galdo, Cancello, Biguzzi, Avolio (9’st De Pace), Mercuri (26’st Ceesay).
A disp. Giangregorio, De Risio, Toffolo, Marrone.
All. D’Adderio
Atletico Ascoli: Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Bucco, Forgione (4’st Minicucci), Vechiarello (8’st Coppola), Muro (18’st Sbrissa), Antoniazzi (4’st Sardo); Belloni, Maio (22’st Didio).
A disp. Galbiati, Camilloni, De Santis, Carbone.
All. Seccardini
Reti: 27’pt e 40’pt Romano, 45’pt Mercuri, 14’st aut. De Pace
