Il mister: “Il primo goal ha indirizzato la partita a loro favore. Non cerco alibi ma sono episodi che decidono un match”

ASCOLI PICENO – Delusione e amarezza.

Nel pomeriggio di mercoledì 24 settembre l’Atletico Ascoli ha perso per 3-1 contro il Termoli in trasferta, match valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato mister Simone Seccardini in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Sapevamo di affrontare una squadra ostica e un campo ostico, il primo goal ha indirizzato la partita a loro favore. Non cerco alibi ma sono episodi che decidono un match. Dover sempre rincorrere mentalmente è devastante. Voglio fare i complimenti al tifo di Termoli per la loro mentalità e atteggiamento”.

