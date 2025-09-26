ASCOLI PICENO – Il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno, su invito del collega Presidente di Arezzo, ha partecipato nel capoluogo aretino alla cerimonia del centenario della sala dei Grandi affrescata dal pittore marchigiano Adolfo De Carolis. Erano presenti, tra gli altri il presidente della Regione Toscana, il Sindaco di Arezzo, gli eredi De Carolis e il sindaco di Montefiore dell’Aso intervenuto all’evento insieme ad una folta delegazione di cittadini provenienti dalla terra natia dell’insigne artista piceno.

Nel suo intervento il Presidente della Provincia picena ha sottolineato come le due comunità siano legate all’insegna dell’arte, della bellezza e della cultura condividendo il genio creativo e la maestria di Adolfo De Carolis, autore degli stupendi affreschi che ornano le sale di rappresentanza presenti nelle sedi dei rispettivi enti.

De Carolis ha saputo rappresentare al meglio lo spirito e l’identità del territorio Piceno con simboli, figure e paesaggi che raccontato le attività e tradizioni locali dei territorio ha evidenziato il Presidente della Provincia di Ascoli ricordando una celebre affermazione di Marcel Proust: “Il mondo non è stato creato solo una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale”.

