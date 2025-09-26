ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli.
Regolamentazione della circolazione veicolare in via dei Bonaparte
Con l’Ordinanza dirigenziale 620 del 24 settembre 2025 si dispone di adottare per i periodi:
Dal 29/09/25 al 03/10/25
Dal 06/10/25 al 10/10/25
Dal 13/10/25 al 17/10/25
dalle ore 09.00 alle 12.00 i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:
– L’interdizione della circolazione stradale in Via dei Bonaccorsi nel tratto compreso tra Piazza Viola e Cso g. Mazzini. Nella fascia oraria di chiusura dovrà essere sempre garantito il transito pedonale al fine di garantire l’accesso alle proprietà laterali nonché alle attività commerciali lasciando un corridoio pedonale protetto di almeno 1 metro;
– Obbligo direzionale dritto e destra da apporre all’intersezione tra Via dei Bonaparte e Piazza Viola;
– L’interdizione della circolazione stradale dovrà avvenire mediante l’ausilio di n. 3 movieri da posizionare rispettivamente alle seguenti intersezioni: Via dei Bonaparte/Piazza Viola; Via dei Bonaparte/Cso Mazzini ed infine Cso Mazzini e Via Tito Afranio al fine di consentire ai veicoli di percorrere il tratto di strada compreso tra Cso Mazzini intersezione Via dei Bonaparte e Via Tito Afranio in senso contrario di marcia.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo