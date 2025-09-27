ASCOLI PICENO – La prossima gara del Girone F di Serie D vedrà l’Atletico Ascoli ospitare allo Stadium “Del Duca” la formazione dell’Ostiamare seguita dal neo presidente campione del mondo Daniele De Rossi.

Una gara dal sapore particolare per il portiere Alessio Di Giorgio, classe 2006, arrivato in estate in bianconero. Il diciannovenne portiere romano già nel giro delle rappresentative nazionali, è cresciuto proprio nel settore giovanile dell’Ostiamare con cui ha debuttato in Serie D ancora minorenne.

Una tappa importante della sua carriera che lo ha visto passare poi direttamente alla Salernitana, che nella stagione 2023-24 era in Serie A, proprio con la prima squadra farà tutto il ritiro pre-campionato prima di far parte della rosa della formazione primavera.

Prima di arrivare nella squadra di Mister Seccardini, milita con il Fossombrone e poi con il Teramo, formazione con la quale nella scorsa stagione vince i Play Off del Girone F, con all’attivo 22 presenze, 18 reti subite e 10 clean sheet.

Abbiamo raggiunto Benedetto De Blasio, attuale preparatore dei portieri della società Romana Jems Soccer Academy e in precedenza preparatore proprio del neo portiere bianconero. Il Mister Di Blasio ci presenta il portiere Di Giorgio raccontandoci le sue caratteristiche, tra i pali e con i piedi: “Alessio è un portiere bravo tra i pali, con un gran senso della posizione, dove gli ho anche trasmesso la tecnica che applica costantemente bene, è un portiere alto è nello stesso tempo reattivo, è comunicativo e deciso, bravo nelle letture di gioco, anche molto capace con i piedi essendo un ambidestro, ma soprattutto con il suo destro, dove riesce bene e preciso nei lanci e passaggi sulla distanza, se ne ha l’opportunità riesce anche a lanciare nella profondità mandando in porta l’attacco, bravo nella ricostruzione dal basso nelle impostazioni di gioco gestendo molto bene i tempi”.

Un portiere che può ambire a categorie superiori: “Si sicuramente può ambire nel giocare con squadre di categoria superiore rispetto alla serie D – afferma mister Di Blasio – è un portiere giovane completo nella tecnica ed un ottimo atleta potrà fare nel tempo sicuramente bene per crescere professionalmente come portiere”.

Inizio stagione con alcune presenze da titolare e due panchine: ” Alessio molla mai, si allena sempre al massimo quando era mio allievo non si risparmiava mai, se ci sono dei momenti che non giocherà questo non lo spaventa, anzi cresce la sua motivazione per tornare protagonista tutte le domeniche è un portiere giovane, ma con una forte personalità, Spero di vederlo in campo con Atletico Ascoli come numero 1 soprattutto contro l’Ostiamare la sua squadra di origine, dove io personalmente lo allenavo rendendolo un portiere molto forte. Sicuramente avrà modo di mettersi in mostra contro una squadra comequella del litorale romano. I Lidensi stanno puntato a essere al vertice della classifica. Sono convito se in campo ci sarà Alessio Di Giorgio sarà molto difficile superarlo. Al di là di questo ci auguriamo tutti e speriamo di vedere un bella partita da ambedue le parti. Comunque io rimango sostenitore personalmente di un grande Paratutto come Alessio Di Giorgio”.

