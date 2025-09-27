LIVE

Ore 15 stadio “Sanna” di Sassari gara valida per la settima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Ascoli che si presenta in terra sarda sulle ali dell’entusiasmo con 14 punti in classifica frutto di 4 vittorie e 2 pareggi, con 10 gol fatti e 0 subiti, record assoluto in Europa tra i campionati professionistici in questo avvio di stagione. Sulla panchina bianconera siede ancora Agostinone, in attesa del rientro dello squalificato Tomei, . Gli uomini di Pazienza lo invece arrivano al match reduci dalla sconfitta con la Juventus Next Gen, e hanno raccolto finora 5 punti e una sola vittoria.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORRES: Marano, Fabriani, Antonelli, Nunziatini, Masala (60’ Lunghi), Di Stefano (65’ Starita), Dumani, Sala (81’ Carboni), Musso (65’ Diakite), Zecca, Giorico (60’ Brentan). A disp.: Stangoni, Pilo, Scheffer, Biagetti, Bonin, Mercadante, Zambataro, Idda, Fois, Frau. All.: Pazienza

ASCOLI: Vitale, Pagliai (58’ Nicoletti), Damiani, Ndoj, Silipo (58’ Palazzino), Chakir (58’ Gori), D’Uffizi (71’ Oviszach), Alagna, Rizzo Pinna (79’ Milanese), Curado, Rizzo. A disp.: Brzan, Barosi, Guiebre, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Corradini. All. Agostinone

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata

RETI: 49’ Chakir (A)

NOTE: Ammoniti: Silipo (A), Antonelli (T), Starita (T). Espulsi: al 13’ Nunziatini (T) per fallo da ultimo uomo, 39’ Ndoj (A) per doppia ammonizione. Spettatori 2.777 e 69 ospiti. Rec. 3’ pt, 4’ st

PRIMO TEMPO

0- Inizia il match.

4- Ascoli col pallino del gioco in mano

12- colpo volante di Ndoj, pallone fuori di poco

13- Torres in dieci, espulso Nunziatini brutto il suo fallo al limite dell’area D’Uffizi che si avviava in porta

14- I sardi chiedono la card FVS ma l’arbitro non cambia la sua decisione. Ammonito Pazienza per proteste

16- Punizione di Ndoj fuori misura

27- tiro dal limite di Musso, para Vitale

33- Ammonito Ndoj per un fallo a metà campo su Musso

35- Retropassaggio pericollso corto di testa di Alagna per Vitale che salva la situazione, Musso non arriva in tempo

39- Espulso Ndoj, bracciata a a metà campo sul viso di Giorico. Doppio giallo.

45- assegnati Tre minuti di recupero

48- termina la prima frazione

SECONDO TEMPO

46- Riprende la gara.

47- scontro testa contro testa tra Alagna e Dumani, si ricomincia senza problemi

49- GOL ASCOLI con Chakir tiro di destro di prima imcrociato su lancio lungo di Curado.

52- Ammonito Silipo

53- tiro di Sala dal limite para Vitale

80- Diakite pescato in area chiude in scivolata Rizzo

84- Palazzino sulla destra si infila poi ci prova Milanese in area due volte ma chiude la difesa

85- Ammonito Starita

94′ termina il match.

