ASCOLI PICENO – Alla vigilia della sfida casalinga contro l’Ostiamare, in programma al Del Duca di Ascoli nel pomeriggio di domenica 28 settembre, capolista del girone e ancora a punteggio pieno, Mister Simone Seccardini ha fatto il punto sul momento della squadra e sulle aspettative per la gara di domenica.

Ecco le sue dichiarazioni riportate del Club ascolano: “È vero, due sconfitte consecutive non fanno piacere e possono mettere alla prova alcune sicurezze. La strada però è chiara: continuare a lavorare ogni giorno, restare compatti e avere fiducia nelle nostre qualità. Abbiamo una rosa esperta e di valore, conosciamo le nostre potenzialità e sono convinto che presto inizieremo a raccogliere i risultati che questo gruppo merita. In questa fase stiamo pagando a caro prezzo ogni minima leggerezza o incertezza individuale, e questo ci porta a subire più reti di quanto vorremmo. Ne siamo consapevoli e stiamo lavorando per invertire la tendenza anche sotto questo aspetto. Affrontiamo l’Ostiamare, prima in classifica e ancora a punteggio pieno. Questo ci impone grande rispetto e umiltà. Allo stesso tempo è la sfida ideale per reagire e riscattarci: una gara dura ma stimolante, in cui vogliamo dare una risposta forte sul piano emotivo, comportamentale e morale, interpretando ogni duello con determinazione per tornare a fare risultato”.

