SASSARI- Al termine del match con la Torres, vinto dal Picchio 1a 0, Giuseppe Agostinone, vice di Tomei, ha commentato la quarta vittoria consecutiva dei bianconeri e l’imbattibilità della squadra dopo sette giornate:

“La squadra ha disputato una gara gagliarda, di sostanza, i ragazzi sono tutti da applaudire, hanno mostrato grande carattere, spirito di squadra e di sacrificio. Nonostante gli episodi – la superiorità numerica prima e la parità numerica poi – la squadra è rimasta sempre in partita cercando di imporre il proprio gioco e, dopo il vantaggio, ha provato a raddoppiare con Milanese. Non era semplice oggi contro una Torres che in casa fa sempre ottime prestazioni.

I dati sull’imbattibilità sono per noi uno stimolo a migliorarci sempre più, non dimentichiamo che questa squadra è stata allestita quasi da zero, ci sono ancora giocatori che devono consolidare gli automatismi, di squadra e individuali. Con tre gare in una settimana era ovvio che ci sarebbero state delle rotazioni, necessarie a livello fisico e mentale, ma anche per dare spazio a chi ha giocato poco. Tutti hanno risposto presente, vuol dire che stanno sul pezzo.

La vittoria è dedicata a Nando Del Sole, che ha avuto questo incidente di percorso, non vediamo l’ora di riabbracciarlo, è un elemento importante sia in campo che fuori.Le vittorie sono tutte importanti, ognuna ha un sapore diverso, è chiaro che la continuità dà sempre soddisfazione, ma il nostro focus è sul miglioramento giornaliero”.

Amine Chakir, a segno per la seconda volta in quattro giorni, ha raccontato un aneddoto legato alla rete di oggi contro la Torres:

“All’intervallo avevo chiesto a Marcos Curado di cercarmi più in profondità e, alla prima occasione del secondo tempo, mi ha dato una bella palla, ho provato ad incrociare ed è andata bene, sono molto contento, il gol di oggi ha un altro peso rispetto a quello contro il Pineto. Ho esultato sotto al settore occupato dai nostri tifosi, che ci hanno seguiti fin qui in Sardegna, meritano queste gioie, rappresentano per noi il dodicesimo uomo, cercheremo di continuare a dare loro queste e altre soddisfazioni.

Quella di oggi era la terza partita in una settimana e non era assolutamente facile, ma, grazie al Mister e allo staff, siamo riusciti a centrare un’altra vittoria. Non avevo dubbi che la squadra avrebbe risposto in modo positivo anche alla difficoltà dopo l’espulsione di Ndoj.

Il nostro primo pensiero a fine gara è stato per Del Sole, ha subìto un brutto infortunio, è un ragazzo d’oro, lo aspettiamo e non vediamo l’ora che rientri.

In questa squadra ci sentiamo tutti coinvolti, la competizione fa sempre bene per tenere alto il livello, è una cosa molto positiva.

Non penso agli obiettivi personali, anche se è normale che fare gol per una punta sia importantissimo, ma pensiamo a lavorare e quello che arriva prendiamo, speriamo di continuare a divertirci. Il Mister pretende molto da noi perché sa che possiamo dare tanto, stiamo crescendo in modo esponenziale.

La prossima gara sarà col Bra, tutte le partite sono dure, non bisogna sottovalutare nessuno e dobbiamo fare ciò che prepariamo in settimana stando sempre sul pezzo”.

