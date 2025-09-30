Gli ospiti sono stati cinici e hanno chiuso la pratica fra il primo e secondo tempo. Gli ascolani hanno avuto le loro belle occasioni ma non le hanno sfruttate

ASCOLI PICENO – E’ ufficialmente crisi.

L’Atletico Ascoli cade per la terza volta e precipita al penultimo posto in classifica nel girone F di serie D.

I bianconeri hanno perso per 2-0, nel pomeriggio di domenica 28 settembre, al Del Duca di Ascoli contro la capolista Ostiamare, squadra che ha come presidente l’ex calciatore e allenatore Daniele De Rossi.

Gli ospiti sono stati cinici e hanno chiuso la pratica fra il primo e secondo tempo. I bianconeri hanno avuto le loro belle occasioni ma non le hanno sfruttate.

L’ambiente ha bisogno di riscattarsi il prima possibile.

Di seguito il tabellino completo

ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio, Feltrin, Forgione (22’pt Vechiarello), Belloni (36’st Didio), Coppola (34’st Muro), Minicucci, Sbrissa (28’st Maio), De Santis (8’st D’Alessandro), Sardo, Bucco, Mazzarini. A disp. Galbiati, Nonni, Antoniazzi, Carbone. All. Seccardini.

OSTIAMARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Vianni (15’st Gueye), Badje (28’st Pontillo), Lazzeri, Greco (41’st Cinque), Vagnoni (28’st Marrali), Tesauro (28’st Menichelli). A disp. Midio, Baldassi, Felici, Spinosa. All. D’Antoni.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme.

Reti: 22’pt Greco (O) e 45’st Gueye (O).

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Belloni, Mazzarani, Vagnoni e Vertua.

