ASCOLI PICENO – Con la conclusione dei cinque corsi di settembre, l’Istituto Comprensivo Don Giussani di Monticelli raggiunge un traguardo importante: tredici percorsi formativi realizzati in pochi mesi, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il supporto scientifico e organizzativo dell’Istituto Roi, punto di riferimento regionale per la formazione sull’innovazione didattica che oltre ad aggiudicarsi il bando regionale “Didattica Innovativa” ha lavorato in questo dirompente 2025 con numerose altre ISC, tra le quali ricordiamo Grottammare con 200 ore di formazione, Maltignano Folignano etc.

L’iniziativa, guidata dai docenti Fulvio Silvestri (Istituto Roi) e Raniero Di Gregorio (Associazione Praesenzia), ha riscosso un successo straordinario, testimoniato dall’entusiasmo con cui i partecipanti hanno sperimentato e applicato immediatamente in classe quanto appreso. Già dal giorno successivo agli incontri formativi, molti insegnanti hanno riportato di aver creato nuove verifiche inclusive, storie civiche digitali o podcast educativi, trasformando così le competenze acquisite in esperienze concrete di apprendimento per i loro studenti.

I cinque corsi di settembre

Il mese di settembre ha visto protagoniste tre edizioni del corso “AI Agent in classe: l’assistente del docente per una didattica personalizzata, creativa e inclusiva”, rivolte rispettivamente a infanzia, primaria e secondaria, insieme a due percorsi dal forte valore creativo: “Raccontami una storia”, dedicato allo storytelling civico e “Voci, suoni e storie”, incentrato sul podcasting come strumento educativo.

Gli otto corsi già svolti

Questi percorsi si sono aggiunti agli otto corsi realizzati nei mesi scorsi:

Produzione di materiali digitali per l’inclusione (Primaria e Secondaria).

(Primaria e Secondaria). Produzione di materiali digitali per l’inclusione (Infanzia e Primaria).

(Infanzia e Primaria). Podcasting per la scuola primaria e dell’infanzia .

. Podcasting per la scuola primaria e secondaria .

. Metodologie didattiche innovative con l’uso del digitale (Infanzia e Primaria).

(Infanzia e Primaria). Metodologie didattiche innovative con l’uso del digitale (Primaria e Secondaria).

(Primaria e Secondaria). Video editing per la scuola primaria e secondaria .

. Storytelling nella scuola dell’infanzia e primaria.

