ASCOLI PICENO – Sabato 4 ottobre alla Sala dei Savi dalle ore 9 un’intera giornata sarà dedicata alla nostra “lingua” con letture in prosa e poesia, musica e saltarello, visioni di commedie e con due momenti significativi: al mattino un incontro con maestre ed alunni evidenzierà il rapporto intergenerazionale nella trasmissione dei saperi della tradizione popolare tra anziani e giovani che segna l’identità di un territorio; nel pomeriggio alle 17,30 l’attenzione si rivolgerà verso la proposta di un nuovo dizionario di dialetto ascolano con interventi di Veronica Girolami, linguista ricercatrice dell’Università di Verona e Carlo Zoli, ingegnere informatico specializzato in lessicografia digitale.

Dal 2006 la Fondazione dedicata allo storico ed educatore Don Giuseppe Fabiani organizza ogni anno i Venerdì Dialettali per promuovere lo studio del dialetto ascolano così da metterne in luce i diversi aspetti: commedia dialettale, autori del passato e del presente, appuntamenti musicali e aneddotica popolare. Gli incontri, basati su conversazioni, letture e proiezioni, si sono avvalsi della partecipazione di studiosi, gruppi ed associazioni che in buon numero operano per la valorizzazione del dialetto, favorendo la presenza anche dei più anziani che ancora serbano testimonianze vissute del parlato popolare.

