ASCOLI PICENO – In occasione del “Festival del sociale” l’Unione Sportiva Acli Marche organizza la manifestazione “La storia di Ascoli attraverso i suoi personaggi”. Si tratta dell’attraversamento di un percorso culturale cittadino che avrà luogo sabato 4 ottobre dalle 9,30 alle 12 circa con partenza da Piazza Arringo (davanti alla Cattedrale). Il gruppo dei partecipanti sarà assistito da una guida turistica abilitata che narrerà la storia della città di Ascoli Piceno, parlando di alcuni dei personaggi che le hanno dato lustro. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno del Pio Istituto dei Sordi e di Ascoli Reti Gas e in collaborazione con la Sorda Picena Sociale e l’Ente nazionale Sordi di Ascoli Piceno/Fermo. Viene infatti garantito il Servizio di interpretariato della Lingua Italiana dei Segni. Per poter partecipare all’evento occorre inviare un messaggio al numero 3939365509 entro il 3 ottobre indicando il nome dell’iniziativa e la data di svolgimento. E’ previsto un tetto massimo di 70 partecipanti.

Nella foto una delle precedenti iniziative di U.S. Acli dedicate ai personaggi di Ascoli Piceno

