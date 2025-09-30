ASCOLI PICENO – Sabato 4 Ottobre è in programma ad Ascoli Piceno un nuovo evento gratuito del progetto “Camminata dei musei”, promosso da Unione Sportiva Acli provinciale APS, sostenuto dal Comune di Ascoli Piceno e realizzato in collaborazione con Ascoli Musei.
Non poteva mancare, infatti, in occasione della festività del Patrono d’Italia, una visita sul tema “I francescani e la Pinacoteca di Ascoli Piceno”.
La manifestazione prevede la visita guidata gratuita alla Pinacoteca Civica con l’attraversamento di un percorso dedicato alle opere legate al francescanesimo.
Il ritrovo è fissato per le ore 15 In Piazza Arringo, proprio davanti al municipio.
Per partecipare alla manifestazione occorre effettuare la prenotazione esclusivamente tramite un messaggio al numero 3939365509 indicando il nome e cognome di chi sarà presente.
E’ previsto un numero massimo di 35 partecipanti, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 3 Ottobre.
