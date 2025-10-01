ASCOLI PICENO – Questa mattina, presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna, l’attaccante bianconero Ferdinando Del Sole si è sottoposto all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita e il calciatore, dopo le dimissioni, inizierà il percorso riabilitativo.

PROSSIMA GARA

ARBITRO

Sarà Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino, ad arbitrare il match Ascoli-Bra in programma Sabato 4 Ottobre alle ore 14:30 allo stadio “Del Duca” per l’ottava giornata del girone B del campionato di Serie C. Sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Fenzi della sezione di Treviso e da Giuseppe Fanara della sezione di Cosenza e dal quarto ufficiale Matteo Dini di Città di Castello. Operatore FVS Laura Gasparini di Macerata.

SQUALIFICHE

Con il Bra nell’ottava giornata del campionato di Serie C, Girone B non ci sarà il centrocampista Ndoj. Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Torres-Ascoli, ha inflitto una giornata di squalifica al centrocampista bianconero, espulso per somma di ammonizioni al Sanna di Sassari.

Due giornate di squalifica e ammenda di 500,00 € a Ettore Menicucci, Direttore Sportivo del Bra, prossimo avversario dei bianconeri. Il dirigente è stato espulso in occasione del match col Guidonia “per avere, al 9’ st, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato”.

Passeri sulla gara con la Torres, Ndoj e il derby

Il presidente Passeri: “Abbiamo vissuto un altro sabato speciale, ma soprattutto abbiamo fatto un passaggio fondamentale, con una vittoria ancora più preziosa delle altre. Per il modo in cui è arrivata, meno bella perché il nostro lato estetico è stato soffocato da un avversario ben presente sul campo, ma importante per aver saputo scendere a compromessi, accettando la battaglia e superando anche questa prova. Abbiamo dimostrato, anche a noi stessi, di avere un repertorio di armi da sfruttare, che si aggiunge alle qualità già messe in mostra.

L’espulsione è stata l’unica nota stonata del weekend, ma non sarà l’errore di un ragazzo a cambiarmi l’umore o l’opinione che ho di lui. Emanuele sabato prossimo siederà al mio fianco in tribuna, mi auguro che questo non sia un modo per appesantirgli la squalifica, ma la dimostrazione che qui nessuno della famiglia viene abbandonato o lasciato indietro. È stato colpevolmente ingenuo e per questo ha scelto di offrire una cena alla squadra, per farsi perdonare dai compagni. Non è nuovo a questo genere di superficialità e, a mio avviso, è l’unico aspetto che lo frena dal diventare un giocatore di livello superiore. Spero che questo passo falso gli faccia capire il giusto approccio alle cose.

Dalla trasferta sarda torniamo appagati, anche grazie alla stessa Torres e ai suoi tifosi che, nonostante la sconfitta, anche sofferta, non hanno ecceduto in nessun comportamento, neppure un commento, offrendoci anche un “terzo tempo” cordiale e con la qualità dei migliori prodotti sardi. Una bellissima abitudine che probabilmente copieremo e per la quale siamo grati.

Infine, chiudo con un’ultima grande raccomandazione. La data del derby si sta avvicinando e spero che ognuno di voi, come me, stia aspettando di vivere questa incredibile esperienza. Spero, inoltre, che tutti vogliano viverla nel migliore dei modi. Ogni giorno testate giornalistiche, nazionali e non solo, ci stanno contattando per realizzare e produrre contenuti su questo evento storico. Appassionati di calcio di tutta Italia sono affascinati dal ritorno del derby, rendiamo onore a tutto questo offrendo uno spettacolo in campo e sugli spalti che sia all’altezza di un’attesa così lunga”.

