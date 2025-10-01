ASCOLI PICENO – Di seguito tre note stampa dal Comune di Ascoli Piceno.
Con l’Ordinanza dirigenziale n. 630 del 29 settembre 2025 si dispone di adottare i seguenti provvedimenti:
- A far data dal 01/10/2025 l’avvio della fase di pre-esercizio per i varchi elettronici di piazza V.Basso, via della Fortezza e c.so di Sotto con orario di presidio ZTL 20:30-07:30 nei giorni feriali e 0-24 nei giorni festivi;
- A far data dal 01/10/2025 l’avvio della fase di pre-esercizio per il varco elettronico di via XX Settembre, esclusivamente per quanto concerne la modifica nella fascia oraria festiva, con orario di presidio ZTL 20:30-07:30 nei giorni feriali (già in vigore) e 0-24 nei giorni festivi;
- A far data dal 01/11/2025, al termine della fase di pre-esercizio per i suddetti varchi elettronici, l’avvio della rilevazione automatizzata delle infrazioni, nel rispetto del DPR 22 giugno 1999 n.250 nonché delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel decreto ministeriale di autorizzazione citato in premessa.
Ordinanza dirigenziale n. 632 del 01/10/2025 – Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento “Voce al futuro, strumenti per il domani” in programma per il giorno 4 ottobre 2025 in Piazza del Popolo. Richiedente: Uil Regione Marche
Con l’ordinanza dirigenziale n. 632 del 1 ottobre 2025, l’Amministrazione comunale ordina
dalle ore 06:00 del giorno 3 ottobre 2025 fino alle ore 06:00 del giorno 5 ottobre 2025
– la sospensione delle corse delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo e del minibis elettrico della ditta Robles interferenti con la Piazza del Popolo;
– il divieto per la società Saitec Company srl e Felici srl di svolgere lavorazioni nel cantiere di Piazza del Popolo causa allestimenti/disallestimenti dell’evento sopra richiamato.
dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del 4 ottobre 2025
– il divieto di sosta in piazza Roma (lato Ovest) con riserva di sosta ai veicoli delle Forze di Polizia, di Soccorso e staff evento.
Ordinanza dirigenziale n. 633 del 01/10/2025 – Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento “Festival del Sociale” in programma nei giorni 3/4/5 ottobre 2025 Piazza del Popolo, Loggia dei Mercanti, Chiostro di S.Francesco e Piazza Arringo – Richiedente assessorato per il benessere della persona – Settore 3
Con l’ordinanza dirigenziale n. 633 del 1 ottobre 2025, l’Amministrazione comunale ordina dalle ore 08:00 fino alle ore 24:00 del giorno 5 ottobre 2025:
– la sospensione delle corse delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo e del minibis elettrico della ditta Robles interferenti con la Piazza del Popolo;
– il divieto per la società Saitec Company srl e Felici srl di svolgere lavorazioni nel cantiere di Piazza del Popolo causa allestimenti/disallestimenti dell’evento sopra richiamato.
