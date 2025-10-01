ASCOLI PICENO – Uno spazio intimo e profondo, lontano dal rumore del mercato e dai riflettori del mainstream: è questo l’animo del “Micro. Festival indipendente”, il 3 e 4 ottobre 2025 al Chiostro del Polo Culturale Sant’Agostino di Ascoli Piceno.
Un progetto, alla sua prima edizione, ideato e realizzato da Associazione Defloyd, che si pone come un luogo di esperienze di ascolto inedite e diverse per accendere nuove risonanze interiori e collettive.
Micro nasce dall’idea che il piccolo sia un valore e, se condiviso, può diventare grande. Significa dare spazio alla ricerca, alla scoperta, valore all’esserci ma anche alla prossimità e alla comunità. Significa ritrovare il senso dell’ascolto autentico, creando legami che trasformano territori e persone.
Micro è un festival, ma anche un esperimento culturale: un modo per immaginare Ascoli Piceno come città che accoglie nuove voci e nuovi immaginari, aprendosi a forme di turismo musicale e culturale capaci di lasciare tracce durature.
Due giorni tra musica e parole in cui il suggestivo Chiostro del Polo Culturale Sant’Agostino, luogo di incontro e di sperimentazione, ospiterà concerti, dj set e conversazioni aperte alla città, tutti ad ingresso gratuito.
Ad aprire il Festival, in entrambe le serate, alle 18.30, un Micro.talk per riflettere sul potere rigenerativo dell’arte e sulle nuove frequenze che tecnologia e innovazione portano nella musica indipendente. I dialoghi saranno accompagnati dalle atmosfere sonore della giovane producer maceratese timeless transition.
Dalle prime ore della sera fino a notte fonda, poi, si alterneranno sul palco, animato da Live e dj set, artisti e progetti portatori di nuove energie e visioni: Davide Shorty, Luzai, Segnali di Ripresa, Kenzie e Bleach, gdymn, Trama, Soul Chicken e Contado.
Durante la due giorni, a partire dall’aperitivo, sarà possibile apprezzare le bevande de La Birretta e le proposte gastronomiche del Blanc Gourmand.
Per info: instagram.com/microfestivalindipendente; [email protected]; 3927248964 (wapp)
Programma:
Venerdì 3 ottobre
18:30 – Micro.talk La forza dei piccoli: musica e arte che rigenerano luoghi + timeless transition
21:00 – Contado
22:00 – Kenzie e Bleach
23:00 – Davide Shorty
00:00 – Dj set Trama
Sabato 4 ottobre
18:30 – Micro.talk Nuove frequenze: musica, innovazione e interazioni sociali+timeless transition
21:00 – Soul Chicken
22:00 – Segnali di Ripresa
23:00 – Luzai
