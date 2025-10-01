Un progetto, alla sua prima edizione, ideato e realizzato da Associazione Defloyd, che si pone come un luogo di esperienze di ascolto inedite e diverse per accendere nuove risonanze interiori e collettive

ASCOLI PICENO – Uno spazio intimo e profondo, lontano dal rumore del mercato e dai riflettori del mainstream: è questo l’animo del “Micro. Festival indipendente”, il 3 e 4 ottobre 2025 al Chiostro del Polo Culturale Sant’Agostino di Ascoli Piceno.

Un progetto, alla sua prima edizione, ideato e realizzato da Associazione Defloyd, che si pone come un luogo di esperienze di ascolto inedite e diverse per accendere nuove risonanze interiori e collettive.

Micro nasce dall’idea che il piccolo sia un valore e, se condiviso, può diventare grande. Significa dare spazio alla ricerca, alla scoperta, valore all’esserci ma anche alla prossimità e alla comunità. Significa ritrovare il senso dell’ascolto autentico, creando legami che trasformano territori e persone.

Micro è un festival, ma anche un esperimento culturale: un modo per immaginare Ascoli Piceno come città che accoglie nuove voci e nuovi immaginari, aprendosi a forme di turismo musicale e culturale capaci di lasciare tracce durature.

Due giorni tra musica e parole in cui il suggestivo Chiostro del Polo Culturale Sant’Agostino, luogo di incontro e di sperimentazione, ospiterà concerti, dj set e conversazioni aperte alla città, tutti ad ingresso gratuito.

Ad aprire il Festival, in entrambe le serate, alle 18.30, un Micro.talk per riflettere sul potere rigenerativo dell’arte e sulle nuove frequenze che tecnologia e innovazione portano nella musica indipendente. I dialoghi saranno accompagnati dalle atmosfere sonore della giovane producer maceratese timeless transition.

Dalle prime ore della sera fino a notte fonda, poi, si alterneranno sul palco, animato da Live e dj set, artisti e progetti portatori di nuove energie e visioni: Davide Shorty, Luzai, Segnali di Ripresa, Kenzie e Bleach, gdymn, Trama, Soul Chicken e Contado.

Durante la due giorni, a partire dall’aperitivo, sarà possibile apprezzare le bevande de La Birretta e le proposte gastronomiche del Blanc Gourmand.

Per info: instagram.com/microfestivalindipendente; [email protected]; 3927248964 (wapp)

Programma:

Venerdì 3 ottobre

18:30 – Micro.talk La forza dei piccoli: musica e arte che rigenerano luoghi + timeless transition

21:00 – Contado

22:00 – Kenzie e Bleach

23:00 – Davide Shorty

00:00 – Dj set Trama

Sabato 4 ottobre

18:30 – Micro.talk Nuove frequenze: musica, innovazione e interazioni sociali+timeless transition

21:00 – Soul Chicken

22:00 – Segnali di Ripresa

23:00 – Luzai

00:00 – Dj set gdymn

