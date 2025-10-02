APPIGNANO DEL TRONTO – La Conferenza permanente ha approvato l’intervento di riparazione e miglioramento
sismico della chiesa di San Giovanni Battista ad Appignano del Tronto. L’edificio di culto in
questione è situato nella piazza apicale del centro storico ed è caratterizzato da una
planimetria rettangolare regolare, suddivisa in tre navate e dotata di torre campanaria
anch’essa regolare, di base quadrata. Gli interventi progettati sono finalizzati al
miglioramento sismico e, dove possibile, all’eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. E
‘previsto l’irrigidimento dell’impalcato della copertura attraverso posizionamento di
controventi e piatti metallici, nonché attraverso la realizzazione di una rasatura, di
spessore ridotto, con malte fibrorinforzate, il consolidamento delle murature attraverso
scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni e ristilatura armata dei giunti, con inserimento di
un cordolo-tirante sulla parte sommitale della scatola muraria, da collegare con le strutture
lignee della copertura, il miglioramento del collegamento della facciata con le pareti
laterali attraverso la posa di fasce metalliche ancorate a queste ultime per mezzo di barre
metalliche. L’arco trionfale subirà interventi di rinforzo delle relative murature e dei
collegamenti tra queste ultime e le murature adiacenti e il rinforzo della struttura muraria
della torre campanaria combinando ristilatura armata all’esterno con intonaco armato
all’interno, nonché con puntuali scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni. Il costo
dell’intervento è di 1.550.639,03 euro.
“Recuperiamo un altro gioiello del nostro territorio. Non possiamo fermarci nemmeno un
minuto, il nostro lavoro di recupero dei nostri beni prosegue senza sosta – dichiara il
commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Ringrazio il presidente della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Sara Moreschini per la loro essenziale collaborazione”.
