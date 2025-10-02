APPIGNANO DEL TRONTO – La Conferenza permanente ha approvato l’intervento di riparazione e miglioramento

sismico della chiesa di San Giovanni Battista ad Appignano del Tronto. L’edificio di culto in

questione è situato nella piazza apicale del centro storico ed è caratterizzato da una

planimetria rettangolare regolare, suddivisa in tre navate e dotata di torre campanaria

anch’essa regolare, di base quadrata. Gli interventi progettati sono finalizzati al

miglioramento sismico e, dove possibile, all’eliminazione delle vulnerabilità riscontrate. E

‘previsto l’irrigidimento dell’impalcato della copertura attraverso posizionamento di

controventi e piatti metallici, nonché attraverso la realizzazione di una rasatura, di

spessore ridotto, con malte fibrorinforzate, il consolidamento delle murature attraverso

scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni e ristilatura armata dei giunti, con inserimento di

un cordolo-tirante sulla parte sommitale della scatola muraria, da collegare con le strutture

lignee della copertura, il miglioramento del collegamento della facciata con le pareti

laterali attraverso la posa di fasce metalliche ancorate a queste ultime per mezzo di barre

metalliche. L’arco trionfale subirà interventi di rinforzo delle relative murature e dei

collegamenti tra queste ultime e le murature adiacenti e il rinforzo della struttura muraria

della torre campanaria combinando ristilatura armata all’esterno con intonaco armato

all’interno, nonché con puntuali scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni. Il costo

dell’intervento è di 1.550.639,03 euro.

“Recuperiamo un altro gioiello del nostro territorio. Non possiamo fermarci nemmeno un

minuto, il nostro lavoro di recupero dei nostri beni prosegue senza sosta – dichiara il

commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli – Ringrazio il presidente della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Arcivescovo Gianpiero Palmieri, l’Ufficio ricostruzione e il sindaco Sara Moreschini per la loro essenziale collaborazione”.

