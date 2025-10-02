ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Con l’ordinanza dirigenziale 636 del 2 ottobre 2025, l’Amministrazione comunale ordina dal 06/10/2025 al 10/10/2025, l’adozione dei seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale.
Via Castellana:
– divieto di sosta con rimozione coatta H 24 su tutta la via e ambo i lati con obbligo di garantire il transito pedonale;
– interdizione al transito veicolare;
– installare idonea segnaletica di preavviso di chiusura all’intersezione di Lungo Castellano Sisto V con Via dei Marsi e Piazza San Gregorio int. Via Castellana e int. Via Tornasacco : più specificamente in prossimità del suddetto punto andrà collocato pannello informativo di dimensioni pari a m.1,00×0,70 con il seguente contenuto: “Transito interrotto in via Castellana nei giorni… dalle… alle… per lavori in corso” unitamente a copia della presente O. D.
Nel periodo sopra indicato, è sospesa qualsiasi autorizzazione rilasciata per la chiusura temporanea al transito veicolare di Via di Vesta, Via dei Conti, Via Tornasacco.
In caso di condizioni meteo sfavorevoli o se, per eventuali difficoltà tecnico-organizzative, non si potesse procedere alle operazioni di montaggio/smontaggio per le date concordate, la validità e l’efficacia dei suddetti provvedimenti sarà differita alle nuove date, da comunicare allo scrivente ufficio via mail all’indirizzo sopra indicato.
