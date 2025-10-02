Si tratta di lezioni che andranno avanti ogni mercoledì dalle 19 alle 20,30 e daranno modo di riprendere la connessione con il corpo e con la mente, con il maestro Raffaele Tassone

ASCOLI PICENO – Prenderà il via mercoledì 8 ottobre un nuovo corso gratuito di taijiquan e qigong realizzato da U.S. Acli provinciale Aps e Asd Sen Dao.

L’iniziativa si svolge, presso la Miniera delle arti in via Spalvieri 15 (dopo la piscina comunale) ad Ascoli

Si tratta di lezioni che andranno avanti ogni mercoledì dalle 19 alle 20,30 e daranno modo di riprendere la connessione con il corpo e con la mente, con il maestro Raffaele Tassone.

Il corso è finalizzato a promuovere opportunità di movimento per cittadini di ogni età ed invitarli ad occuparsi della propria salute.

Sono infatti numerosi i benefici che derivano da una pratica regolare del taijiquan. Tale disciplina, infatti, aiuta a migliorare la postura, migliora la concentrazione mentale e l’equilibrio, riduce lo stress e consente di aver un corpo più flessibile anche con l’avanzare dell’età.

Per partecipare al corso occorre preiscriversi chiamando il numero 3495711408.

