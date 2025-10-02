Reiterando nel tempo le collaborazioni con enti e associazioni e grazie all’incontro con nuove realtà del piceno, la Rassegna ha continuato nel tempo a valorizzare il nostro territorio

ASCOLI PICENO – Il territorio piceno ha ospitato nel periodo luglio/settembre l’VIII edizione della rassegna internazionale di danza sperimentale RITRATTI D’ARTISTA 2025 – percorsi danzati, realizzata dall’Associazione Culturale Being in Motion insieme allo Studio Aira, col contributo del Comune di Ascoli Piceno e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’AMAT, l’agenzia di comunicazione Hammer Design Brand Experience (che cura l’immagine grafica della manifestazione) e i Musei Civici di Ascoli Piceno, in partenariato con Cinematica Festival, Associazione Ventottozerosei, Comune di Arquata del Tronto. Associazione Arquata Potest, Associazione Villa Papi, Bottega del Terzo Settore.

Reiterando nel tempo le collaborazioni con enti e associazioni e grazie all’incontro con nuove realtà del piceno, la Rassegna ha continuato nel tempo a valorizzare il nostro territorio attraverso momenti di aggregazione forti, innovativi, formativi e di profondo accrescimento culturale, portando ad Ascoli Piceno artisti di avanguardia e coinvolgendo la comunità attraverso momenti laboratoriali, performativi, esperienziali, residenziali e dialoghi aperti con il pubblico che in questa edizione sono diventati un Convegno diffuso sulla Danza Contemporanea in quattro appuntamenti sul tema di questa VIII edizione ‘IMMERSIONI’: tuffarsi e lasciarsi penetrare dall’esperienza artistica della danza.

Lo spirito che muove la manifestazione RITRATTI D’ARTISTA, che rappresenta anche la sua caratteristica principale, è quello di dare la possibilità agli artisti invitati di tracciare un proprio ritratto e raccontare il proprio percorso creativo così da far conoscere l’Arte della Danza Contemporanea ad un pubblico sempre più ampio. A tal fine ha continuato a proporre negli anni varie forme di esplorazione del movimento danzato offrendo a danzatori del territorio e provenienti da tutta Italia l’opportunità di vivere esperienze di respiro internazionale.

Gli artisti ospiti dell’VIII edizione sono stati:

Marco Valerio Amico – coreografo, danzatore e co-fondatore e direttore artistico della compagnia Gruppo Nanou, che ha sede a Ravenna, luogo d’incontro di linguaggi e di diverse sensibilità che caratterizzano la ricerca artistica dei suoi componenti – ha vinto con REDRUM il Premio UBU 2024 per il miglior spettacolo di danza

Agnese Gabrielli – danzatrice della compagnia Gruppo Nanou / assistente del laboratorio

Michele di Stefano, coreografo e performer, Leone D’Argento alla Biennale Danza di Venezia 2014 – dopo gli studi universitari ha attraversato la scena musicale punk – new wave degli anni ottanta per approdare ad un progetto autodidatta di ricerca corporea con la fondazione della Compagnia MK – gruppo che ha sede a Roma, ospitato nei più importanti festival della nuova scena

Sebastiano Geronimo – danzatore della Compagnia MK / assistente del laboratorio

Morgan Nardi – danzatore, coreografo e figura di riferimento per la danza contemporanea in Europa, ascolano di origine e residente a Dusseldorf – Germania

Simona Lisi – artista multidisciplinare marchigiana che opera e vive ad Ancona- danzatrice, attrice, autrice, ricercatrice di estetica della danza – direttrice artistica di Cinematica Festival: festival dell’immagine in movimento che per primo si è occupato, già da 10 anni, di Danza, cinema e nuove tecnologie

Freddy Drabble (UK) attore, performer, DJ e ideatore di Being in Motion, opera in Uk a festival di musica ed è stato DJ resident per rinomati club londinesi – in Italia crea la FREE DANCE in collaborazione con Maria Rita Salvi, pratica di danza estatica che combina la sua esperienza di DJ alla passione per la danza e per la consapevolezza del corpo.

Maria Angela Pespani – danzatrice, coreografa, performer ascolana – co-direttrice artistica di RITRATTI D’ARTISTA percorsi danzati – gestisce ad Ascoli Piceno le attività dello Studio Aira: Centro Polivalente dedicato alla creatività, all’espressione corporea e al ben/essere psico-fisico.

Greta Bonfigli – psicologa e Gregorio Fulvi – counselor che hanno condotto nell’ambito del laboratorio di pratiche di movimento in natura tenuto da Simona Lisi un momento esperienziale di poesia.

Sara Fulvi – soprano che durante la passeggiata evocativa condotta dall’Associazione Arquata Potest ad Arquata si è esibita in un intervento emozionante nella piazza centrale del paese.

Marco Biancucci di FF for Fake Comunicazione Visiva, nato a Monte Vidon Corrado, che cura da sette anni per RITRATTI D’ARTISTA il percorso fotografico di ritrattistica e che durante l’evento di apertura ha presentato CORPI IN DIALOGO – la proiezione fotografica dei ritratti realizzati agli artisti ospiti delle diverse edizioni della rassegna.

RITRATTI D’ARTISTA 2025 è iniziato con un evento pre-rassegna il 26 e 27 luglio ad Arquata del Tronto all’interno di Villa Papi – Museo di Arte Immanente di Diego Pierpaoli dove si è svolto ALLEANZE – progetto di comunità diretto da Simona Lisi alla sua IV edizione, iniziato dopo la pandemia nei territori del cratere per unire parti diverse della Regione in una rete di alleanza con i luoghi e i corpi che li abitano. Un laboratorio e campeggio in natura di due giorni che ha generato un’esperienza immersiva tra condivisione e convivialità e si è concluso con una performance aperta al pubblico a cui è seguito Best of Cinematica 2024 – III edizione – la proiezione dei migliori corti del Concorso di Cinematica Festival 2024 e la Premiazione miglior corto da parte del pubblico della rassegna assegnato a ONE & ONE OTHER di Shawn Fitzgerald Ahern (USA), con DJ set finale di Freddy Drabble.

L’evento di apertura della rassegna si è svolto il 30 agosto al Forte Malatesta, con l’incontro con l’artista Morgan Nardi e la sua poetica a cui è seguita, con la partecipazione attiva del pubblico, la FREE DANCE – Full Immersion guidata da Freddy Drabble (UK) e un momento coreografico di gruppo coordinato dalla danzatrice ascolana Maria Angela Pespani.

Nel mese di settembre Ascoli Piceno ha poi ospitato due laboratori della durata di una settimana ciascuno con restituzione finale in due luoghi suggestivi della città: dal 1 al 7 settembre il laboratorio coreografico con Marco Valerio Amico al Foyer Teatro Ventidio Basso e dal 22 al 28 settembre il laboratorio di creazione coreografica con Michele di Stefano presso la Chiesa S. Andrea.

La Direzione artistica e organizzativa è stata curata da Maria Rita Salvi e Maria Angela Pespani con il supporto tecnico di Solidea Ruggeri e Freddy Drabble.

“L’VIII edizione di RITRATTI D’ARTISTA è stata davvero speciale e intensa, e ha richiamato l’attenzione di tanti grazie al suo programma particolarmente e diversamente articolato rispetto agli anni precedenti. E’ stato un periodo di vera festa della Danza che ha portato sul nostro territorio una ventata di internazionalità che ha aperto cuori e menti. Sono avvenuti incontri importanti che porteranno a sviluppare progetti futuri e avremo cura di mantenere vivi i contatti che abbiamo stabilito sia con i partecipanti dei laboratori che col numeroso pubblico che ha seguito i vari eventi performativi e i momenti partecipativi aperti a tutta la collettività. Siamo inoltre toccate da come cresce la rete di sostegno della comunità di Ascoli che si è mossa per offrire ospitalità agli artisti e ai partecipanti agli eventi. La sinergia con artisti che si occupano di danza di ricerca cresce grazie alla condivisione di idee, intenti e volontà, proiettandoci già verso nuovi passi da compiere. Ringraziamo di cuore il Comune di Ascoli Piceno, la Fondazione Carisap, l’AMAT e Hammer ADV per la rinnovata fiducia al nostro progetto” affermano le Direttrici Artistiche Maria Rita Salvi e Maria Angela Pespani.

