ASCOLI PICENO – Alla vigilia del match contro il Bra in programma domani alle ore 14:30 allo stadio “Del Duca” per l’ottava giornata del girone B del campionato di Serie C, ecco le parole mister Tomei.

Con la Torres nell’ultimo turno, non una delle migliori gare finora si è fatta sentire la stanchezza? “Secondo me abbiamo approcciato bene e la partita la stavamo gestendo. Oggettivamente il campo non era messo bene. Loro agguerriti e la manovra non era fluida. Partita uomo su uomo. Ingenui a rimetterla in parità numerica. Bello lo spirito dei ragazzi.”

Il Bra. La squadra piemontese nella scorsa stagione ha vinto dominando il girone A di Serie D, inizio di stagione difficile tra i Pro con 5 punti conquistato e una sola vittoria, proprio, nell’ultimo turno per 2-1 contro il Guidonia. Due buoni pareggi con Perugia e Torres e quattro sconfitte.

La prima di due gare casalinghe: “Nella mia testa non è un volano per superare Arezzo e Ravenna, queste sono partite pericolose. Dobbiamo pensare a migliorare la prenotazione di Sassari che per un verso è stata un’ottima prestazione, ma che per varie dinamiche dobbiamo migliorare. Stiamo facendo un percorso sono molto attento alla crescita della squadra. Sono una squadra fisica, giovane e organizzata. Attenzione massima”.

“Il Bra ha un sistema di gioco che si fa difficoltà a scardinare, ci vorrà pazienza dobbiamo portare la partita dove vogliamo. Si difendono bene, sono giovani e sono bravi ad attaccare. Massimo rispetto

Sulla formazione: “Abbiamo recuperato tutti, a parte Ndoj e Del Sole. Tutti pronti per poter scendere in campo, mi tengo un ultimo giorno per decidere. Per noi durante la partita sono fondamentali i cambi che ti fanno fare la differenza. C’è abbondanza e fa piacere. Guiebre lo abbiamo tutelato nell’ultima gara. Nicoletti bene anche come terzino. Fa parte della crescita. Ci sarà bisogno di tutti e tutti si devono fare trovare pronti.”

“Gruppo di professionisti e uomini seri. Milanese? Come tutti deve ancora migliorare tanto e mi aspetto tanto da lui come da tutti. È un ragazzo serio e predisposto. Corradini? Sta mettendo dentro intensità che non aveva. Anche lui come Bando avrà possibilità di esprimersi. In avanti anche Corazza è recuperato bene e spero che si metta in competizione con Chakir e Gori sono tre giocatori di grandi qualità.”

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.