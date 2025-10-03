ASCOLI PICENO – Un grande palcoscenico della solidarietà. Lo sarà il centro storico di Ascoli Piceno domenica 5 ottobre, grazie a “Volontariato in piazza”, la giornata, curata dal CSV Marche ETS (Centro servizi per il volontariato), con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Bottega Terzo settore, dedicata all’incontro e alla promozione delle realtà associative del territorio. L’evento, inserito nella giornata conclusiva del Festival del sociale, vedrà coinvolte 40 associazioni del Piceno, che animeranno le principali piazze cittadine con laboratori, spettacoli e attività dimostrative per tutte le età.

Piazza del Popolo sarà il cuore pulsante della manifestazione, con un susseguirsi di momenti musicali, laboratori, dimostrazioni, giochi e stand informativi dove incontrare volontari e volontarie.

Si parte già alle 9:00 con un tour in bicicletta Ascoli–Monsampolo, andata e ritorno, organizzato dagli Amici della Bicicletta, poi dalle 10 in avanti si alterneranno esibizioni di cover band, quartetti d’archi, fino ai balli di gruppo delle 16:00 con il Circolo Porta Solestà. Numerosi anche le attività pratiche e dimostrative: dalla knitting therapy con Iom Ascoli Piceno, alle manovre di primo soccorso e la gimkana per bambini con la Croce verde, dall’esercitazione di Blsd e disostruzione delle vie aeree curata dal comitato locale della Croce Rossa ai laboratori di kamishibai de La Casa di Asterione, fino alla realizzazione di un tappeto floreale con l’Infiorata di Montefiore dell’Aso. Presenti anche truccabimbi e animazione per bambini, mostre di manufatti, partite di scacchi e burraco, giochi da tavolo e tanto altro ancora.

Tra le tante iniziative in programma, alla Loggia dei Mercanti tornerà il laboratorio di Pigotte a cura dell’Unicef, mentre alle 11:30 sarà proiettato il cortometraggio “Arruga”, proposto dall’associazione Anchise, impegnata nel supporto ai familiari di persone con demenza. Infine, la Bottega del Terzo Settore ospiterà nel pomeriggio laboratori di riciclo creativo, incontri culturali e una formazione su event management con DJ set finale.

Ma il movimento della solidarietà locale arriverà anche nelle strade, grazie ai volontari di Angeli del bello che nella mattinata saranno impegnati in un’azione di pulizia dei graffiti con l’iniziativa #AscoliTagFree, contribuendo così alla bellezza e al decoro urbano.

“Volontariato in piazza – spiega Massimo Lauri, presidente Delegazione provinciale di Ascoli del CSV Marche Ets – è un’occasione preziosa per incontrare, in un’unica giornata, le tante associazioni operanti per il benessere della comunità negli ambiti più diversi, dal sociale alla salute, dall’ambiente alla cultura. I volontari sono pronti a raccontarsi e mettersi in gioco invitando tutti – cittadini, famiglie, giovani e meno giovani – a scoprire tutto il bello del loro impegno”.

Le associazioni coinvolte:

Adiconsum, Aido – Associazione Italiana Donazione Organi Tessuti e Cellule, Ail Ascoli Piceno Odv, Aita Marche OdV (Associazione Italiana Afasici), Amici della Bicicletta Ascoli Piceno, Anchise Odv, Anffas Ascoli Piceno APS, Angeli del bello di Ascoli Piceno, Anteas, Anolf, Ascoli Piceno Festival Odv, Ascolidavivere, Associazione orchestrale picena – Croce Verde, Auser Volontariato – Associazione Villaggio Planetario, Avis Provinciale, Ciaf – Centro Informazione Assistenza Famiglia, Circolo ricreativo e culturale “Porta Solestà”, Chill in deep band, Corpo Nazionale Pattugliatori Sci Odv, Croce Rossa Italiana – Comitato di Ascoli Piceno, Croce Verde – Pubblica Assistenza Ascoli Piceno Odv, Gaspergas (Gruppo Acquisto Solidale), Gilda Picena, Hozho Noi… Donne come prima Odv, Il Sole di Giorgia, Impero MMXIV Aps, Infiorata di Montefiore dell’Aso Odv, Iom Ascoli Piceno Odv Ets, La Brigata di Chicca Aps, La Casa di Asterione Aps, My Dog – Scuola educazione cinofila Asd, Omphalos Odv – Autismo & Famiglie, Polo della sicurezza, Sipem Sos Marche, Soccorso alpino e speleologico Marche, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sez. di Ascoli Piceno e Fermo, Unione Sportiva Acli Marche Aps, Unicef – Comitato provinciale di Ascoli Piceno, Unitalsi.

