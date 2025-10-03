ASCOLI PICENO – E’ in partenza la XVIII edizione di Ascolinscena, la rassegna di commedie al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno organizzata da DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli.

Come ogni anno, saranno otto gli appuntamenti che ci terranno compagnia fino alla primavera con una variegata offerta di spettacoli.

La nuova stagione prenderà il via domenica 26 ottobre 2025 alle ore 18:00 (eccezionalmente di domenica pomeriggio) e proseguirà fino al 28 marzo 2026 con appuntamenti il sabato sera alle ore 21:00. La XVIII edizione conta 6 spettacoli in concorso, 1 fuori concorso e la serata finale con Avis In Corto organizzato insieme ad Avis Provinciale di Ascoli Piceno.

Il cartellone della nuova edizione è nato dopo le selezioni finali a cui hanno partecipato 63 compagnie da tutta Italia proponendo spettacoli differenti ma tutti di ottima qualità. I temi trattati sono molto differenti tra loro, ma tutti ugualmente coinvolgenti e commoventi. Non mancheranno risate e divertimento, senza dimenticare anche un po’ di riflessione.

La selezione è stata particolarmente coinvolgente e i selezionatori, alcuni membri delle compagnie organizzatrici, hanno potuto visionare tutti i lavori, in italiano e dialetto, divertendosi e ammirando modi differenti di portare in scena anche lo stesso testo. Sono stati presentati lavori tratti da copioni originali o da testi più noti.

Le compagnie selezionate per Ascolinscena 2025-2026 provengono da ogni parte d’Italia e nei loro spettacoli hanno mostrato, oltre a ottime qualità recitative, anche un modo differente di affrontare testi teatrali contemporanei. Tutti gli spettacoli affrontano temi cari al pubblico e, tra una risata e una commozione, mostrano i vari aspetti del carattere umano, spesso usando l’ironia e l’umorismo.

Questi gli spettacoli della XVIII Edizione di Ascolinscena:

Domenica 26 ottobre 2025 ore 18:00 – “Tre papà e un bebè” Quanta Brava Gente di Grottaglie (TA)

Sabato 22 novembre 2025 ore 21:00 – “Quattro dopo mezzanotte” Compagnia Namastè di Lecco

Sabato 13 dicembre 2025 ore 21:00 – “Il colloquio” Nuovo Teatro Tempesta di Firenze

Sabato 17 gennaio 2026 ore 21:00 – “La nutrice, Romeo & Giulietta” Compagnia Teatrale Arca di Trevi (PG)

Sabato 31 gennaio 2026 ore 21:00 – “Trappola mortale” Laboratorio Minimo Teatro di Ascoli Piceno

Sabato 07 febbraio 2026 ore 21:00 – “Che pasticcio Mrs. Peach” Compagnia della Lira di Casamassima (BA)

21 marzo 2026 FUORI CONCORSO – “Non è come sembra” Compagnia Li Freciute

28 marzo 2026 Avis In Corto e Corti a Sorpresa! – serata conclusiva con premiazioni

Da lunedì 6 ottobre sarà possibile acquistare gli abbonamenti con diritto di prelazione e da lunedì 13 ottobre sottoscrivere i nuovi. Dal 20 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti singoli per ogni spettacolo.

Costi: Abbonamento (8 spettacoli): € 80,00 Biglietto singolo spettacolo: € 13,00.

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11 (orario biglietteria PalaFolli – dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00).

