ASCOLI PICENO – Sabato 4 ottobre, ad Ascoli Piceno, si svolgerà una camminata di Nordic Walking.
Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 9,30 presso il parcheggio di via della tintura (dietro Eurospin – Zona industriale Marino del Tronto).
La partecipazione all’iniziativa gratuita e riservata a chi ha già preso parte ad un corso di Nordic Walking.
Per poter partecipare occorre prenotarsi entro il 3 ottobre con un messaggio al numero 3495711408 indicando nome e cognome di chi partecipa.
I bastoncini saranno messi a disposizione da U.S. Acli Marche Aps che organizza l’evento.
