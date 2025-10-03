ASCOLI PICENO – Sabato 4 ottobre,  ad Ascoli Piceno, si svolgerà una camminata di Nordic Walking.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 9,30 presso il parcheggio di via della tintura (dietro Eurospin – Zona industriale Marino del Tronto).

La partecipazione all’iniziativa gratuita e riservata a chi ha già preso parte ad un corso di Nordic Walking.

Per poter partecipare occorre prenotarsi entro il 3 ottobre con un messaggio al numero 3495711408 indicando nome e cognome di chi partecipa.

I bastoncini saranno messi a disposizione da U.S. Acli Marche Aps che organizza l’evento.


