Mister Agostinone:”Alla squadra facciamo tanti complimenti, il risultato è rotondo, ma fino ad ora il Bra aveva fatto ottime prestazioni. Peccato per il gol, prima o poi doveva arrivare. Guardiamo il lato positivo, i ragazzi continuano a crescere e migliorare. Un grande gruppo. Siamo all’inizio del percorso, ci sono tanti margini di miglioramento. Il tifoso ha piacere di vedere questa squadra, noi come staff cerchiamo sempre di migliorare. Alcuni automatismi devono sistemarsi. I ragazzi hanno coraggio e consapevolezza di quello che fanno. Guiebre? Ha avuto un trauma, non mi sbilancio, non sappiamo se sia un trauma muscolare o tendineo, martedì lo staff farà e dovute valutazioni”.

Il tecnico del Bra, Nistico: “Per la prima volta devo dire che erano decisamente più forti, ho visto un’idea di calcio diversa e tanta applicazione, la strada dell’Ascoli è quella giusta. Squadra più forte di noi nella totalità. Una grande squadra, mister Tomei ci ha fatto i complimenti per aver interrotto l’inviolabilità della squadra, sicuramente per noi è un momento di crescita, ma il nostro obiettivo non passa dalla partita con l’Ascoli, ma da altre partite. Siamo partiti con 4 difensori per bloccare anche D’Uffizi, nel primo quarto d’ora abbiamo sofferto tantissimo l’ampiezza e siamo passati a cinque, la partita è svoltata con il gol di Gori a fine primo tempo, poi sicuramente abbiamo avuto delle sbavature evitabili come il gol di testa preso.

Gabriele Gori autore di una doppietta: “Siamo coesi, il cammino è lungo. Grande azione nell’occasione del gol, ci divertiamo ed è frutto di una grandissima azione. Il nostro gioco porta a essere più concreti possibile, lo abbiamo dimostrato, quando le squadre si chiudono dietro è dura siamo stati bravi a sbloccare e dilagare. Presto per dire dove possiamo arrivare, pensiamo partita per partita. Vitale mi ha impressionato, è un mediano in porta, non si meritava di prendere gol”.

Rizzo Pinna, che ha sbloccato la gara:” Sono molto contento di essere qua mi trovo molto bene col gruppo e col modo di lavorare del mister, mi sposo bene con questo gioco che mi può valorizzare molto. Oggi grande vittoria non era scontata, soprattutto queste le devi sbloccare subito. Siamo un gran gruppo, affiatato ed è la nostra forza, lavoriamo duramente ogni giorno. Gruppo sano pieno di valori, la strada è lunga dobbiamo continuare così. C’è un’atmosfera bellissima da carica, il pubblico aiuta tanto da adrenalina. Mi trovo benissimo con l’idea di calcio del mister. Ci sono margini di miglioramento, sulle analisi cerchiamo sempre di capire come fare meglio nelle due fasi. Nel calcio si vede il risultato, ma dietro c’è un lavoro grande. Con le squadre chiuse ci sta il tiro da fuori, ma ci piace fraseggiare in avanti”.

