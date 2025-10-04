ASCOLI PICENO – Dopo una settimana complicata, con tre sconfitte in otto giorni, l’allenatore dell’Atletico Ascoli Simone Seccardini ha analizzato il momento della squadra alla vigilia della sfida contro il San Marino, in programma nel pomeriggio di domenica 5 ottobre in trasferta. Match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni del mister, riportate dal portale del Club ascolano: “È stata una settimana difficile, ma abbiamo analizzato con attenzione gli errori commessi per capire dove possiamo migliorare. In questi giorni ci siamo allenati bene, con la stessa intensità e abnegazione che abbiamo dal 16 luglio. I ragazzi non hanno mai sbagliato approccio in nessuna seduta: è un segnale importante, significa che il gruppo è concentrato e ha voglia di reagire. In questo momento non dobbiamo concedere nulla agli avversari, perché al minimo errore veniamo puntualmente puniti. L’ultima gara è stata significativa: abbiamo affrontato la prima della classe con qualità, creando tanto. Questo dimostra che la squadra ha valori e idee. Ora serve solo continuare a lavorare con attenzione e convinzione, perché sono certo che usciremo da questo periodo. Affrontiamo una squadra che arriva da una vittoria importante a Recanati, una vera iniezione di fiducia. Il San Marino è ben allenato, organizzato e riconoscibile in tutti i momenti del gioco. Giocheremo su un campo sintetico, il ritmo sarà alto e servirà grande cura dei dettagli. Noi dovremo interpretare la partita con intensità e determinazione, perché è fondamentale tornare a fare punti. Abbiamo una rosa ampia e competitiva: tutti i ragazzi hanno lavorato bene e sono pronti a dare il loro contributo. Dobbiamo pensare a una gara alla volta: oggi tutta la nostra attenzione è rivolta al San Marino, da lunedì penseremo alla Coppa Italia”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.