ASCOLI PICENO – Finalmente.
Prima vittoria in campionato per l’Atletico Ascoli nel girone F di serie D.
La squadra bianconera, nel pomeriggio di domenica 5 ottobre, ha vinto in trasferta contro il San Marino passando con un netto 0-3 allo stadio “Calbi” di Cattolica.
Gli ascolani hanno dominato l’intera partita: reti di Nonni, Vechiarello e Didio.
Di seguito il tabellino.
SAN MARINO: Meli, Stickler, Lecchi, Tosi, Ale Augustin, Pericolini, Seini, Gulinatti, Babbi, Visconti, Florescu. A disp. Di Ghionno, Shiba, Maimone, Golfarelli, Gasperoni, Provazza, D’Antona, Giacomini, Merlonghi. All. Melgrati
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio; Mazzaranni, D’Alessandro, Nonni; Bucco, Coppola, Vechiarello, Sbrissa, Sardo; Minicucci, Maio. A disp. Galbiati, Feltrin, Camilloni, Antoniazzi, Carbone, Muro, Oddi, Belloni, Didio. All. Seccardini
Reti: 28′ Nonni, 86′ Vechiarello, 90′ Didio
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo