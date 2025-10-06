ASCOLI PICENO – Tre punti importanti, specialmente per il morale.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 5 ottobre, ha battuto in trasferta il San Marino per 3-0.

Prima vittoria per i bianconeri nel girone F di serie D.

A fine gara si è presentato, come di consueto, mister Simone Seccardini. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “È arrivata finalmente la prima vittoria, un’agonia dopo questo avvio di campionato ma le buone prestazioni c’erano state. La squadra è viva e un plauso va fatto alla società, al Patron Giordani e al Ds Marzetti. Un gruppo sano di ragazzi anche giovani, un contesto non facile ma l’unione fa la forza”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.