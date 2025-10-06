ASCOLI PICENO – Dopo il grande successo del concerto di apertura di venerdì scorso con due “operine tascabili” dei compositori Fabrizio Festa e Paolo Fradiani, giovedì 9 ottobre, alle ore 20.30. al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, si terrà il secondo concerto del Festival “Nuovi Spazi Musicali” curato dalla compositrice Ada Gentile. Sarà in scena il “SYNC PERCUSSION DUO”, formato dai giovani percussionisti marchigiani Ludovico Venturini e Luca Ventura, che torna , dopo il grande successo di tre anni fa, ad esibirsi proponendo un programma molto vario ed interessante, con due prime assolute dei compositori italiani Paolo Ricci e Virginio Zoccatelli ed altre opere di compositori da tutto il mondo (Trevino, Friedman, Koshinski, Zimmer ,Kopetzki, Marinaro e Ukena). L’ingresso è libero sino all’esaurimento dei posti a sedere.

