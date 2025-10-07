Monsampolo del Tronto (AP) – “Respirare Meglio è Vivere Meglio”: Corsi di Tecniche di Respirazione al via da ottobre con la Dottoressa Barbara Rossi. Un’opportunità unica per migliorare il benessere fisico e mentale, i corsi di Tecniche di Respirazione si terranno a Monsampolo del Tronto, a partire dal 20 ottobre 2025. Si tratta di un percorso ideato per aiutare i partecipanti a riscoprire il potere del respiro consapevole.

I corsi si prefiggono tre obiettivi principali:

Migliorare la propria respirazione: Apprendere tecniche efficaci per ottimizzare la funzione respiratoria, spesso sottovalutata nella vita quotidiana. Prendersi cura di sé attraverso la pratica del respiro: Utilizzare il respiro come strumento per il benessere generale, favorendo il rilassamento e la consapevolezza corporea. Migliorare concentrazione e gestione delle emozioni: Le tecniche di respirazione sono riconosciute come potenti alleate per affinare la capacità di focalizzazione e per gestire in modo più equilibrato stress e stati emotivi.

I corsi si svolgeranno ogni martedì, garantendo un approccio personalizzato grazie alla formazione in piccoli gruppi. A condurre gli incontri sarà la dottoressa Barbara Rossi, stimata psicologa dello sport e del movimento, con una consolidata esperienza nelle tecniche corporee. La sua professionalità assicurerà un accompagnamento qualificato in un percorso che unisce la psicologia e tecniche del respiro consapevole.

INFO: I corsi si terranno presso lo Studio Cameli in via E. Berlinguer 14, a Stella di Monsampolo (AP). Per chi fosse interessato a iscriversi o desiderasse ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente la dottoressa Barbara Rossi scrivendo all’indirizzo email: [email protected].

Ulteriori dettagli sono disponibili anche sul sito web: www.psicologiasportivabarbararossi.it.

Un appuntamento da non perdere per chi cerca un approccio pratico e scientificamente fondato per migliorare la propria qualità di vita attraverso il respiro.

