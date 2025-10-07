OFFIDA – Il 6 ottobre ufficialmente iniziati oggi i lavori per la realizzazione del nuovo edificio scolastico che ospiterà la scuola primaria e la secondaria di primo grado di Offida.



Dopo il Polo 0-6, recentemente inaugurato, prende ora vita un altro importante progetto dedicato all’istruzione: la costruzione del nuovo plesso scolastico che completerà il grande campus educativo cittadino.



L’impresa Panichi S.R.L, in associazione temporanea con Saitec Company S.R.L. di Ascoli Piceno, vincitrice della gara d’appalto, ha aperto il cantiere.



Tutto è cominciato nel 2017, quando l’allora Amministrazione Lucciarini ottenne il finanziamento per la realizzazione del nuovo polo scolastico. Da quel primo passo è seguito un lungo e complesso lavoro di progettazione e iter amministrativo, indispensabile per giungere all’avvio dei lavori.



Il progetto è finanziato nell’ambito della ricostruzione post-sisma, grazie a due distinti decreti del Direttore del Dipartimento dell’Ufficio Speciale Ricostruzione (USR), con un contributo integrativo del Comune di Offida. I progetti esecutivi sono stati redatti dallo studio di progettazione Gruppo Marche di Macerata e approvati dalla Giunta comunale.



Il nuovo complesso scolastico ospiterà spazi dedicati alla scuola primaria (tempo modulare e tempo pieno) e alla secondaria di primo grado, oltre a una palestra polifunzionale omologata CONI, che potrà essere utilizzata anche dalla cittadinanza al di fuori dell’orario scolastico.



La struttura, moderna e sostenibile, sarà dotata di impianti di ventilazione meccanica controllata e aria condizionata garantendo così il benessere di studenti e personale scolastico durante tutto l’anno.



Soddisfatto il sindaco Luigi Massa, che ha commentato: “Immerso nel verde delle nostre colline e al cospetto del nostro centro storico, il Campus che sarà completato con il nuovo edificio entro il 2027, rappresenterà una nuova, giovane città nella città.”



Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, presente all’avvio del cantiere, e ai tecnici dell’USR per il prezioso lavoro di collaborazione che ha reso possibile questo importante traguardo.



Nel frattempo, è possibile già ammirare il rendering del progetto nel video diffuso dal Comune nei social: un’anteprima di come sarà il futuro della scuola a Offida.

