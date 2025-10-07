A firmare la sceneggiatura del film, insieme al regista Paolo Colangeli, è infatti Paolo Fazzini, autore originario di Ascoli Piceno, già noto nel panorama nazionale per il suo lavoro tra cinema, documentario e comunicazione culturale

ASCOLI PICENO – C’è anche un importante contributo ascolano nell’atteso documentario EASY TO

LOVE – La vera storia di Massimo Urbani, che sarà presentato in anteprima

mondiale alla prossima Festa del Cinema di Roma.

A firmare la sceneggiatura del film, insieme al regista Paolo Colangeli, è infatti Paolo Fazzini, autore originario di Ascoli Piceno, già noto nel panorama nazionale per il suo lavoro tra cinema, documentario e comunicazione culturale.

Il documentario racconta la storia di Massimo Urbani, genio irrequieto del jazz

italiano, attraverso un doppio racconto: quello del figlio, Massimo Amadori,

nato pochi giorni dopo la scomparsa del padre, e quello dello stesso Urbani, che

si svela in immagini inedite e toccanti girate nel 1992.

EASY TO LOVE è un viaggio emotivo tra passato e presente, musica e memoria,

con testimonianze di grandi nomi del jazz italiano come Stefano Bollani, Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Di Battista, Roberto Gatto e molti altri.

La partecipazione di Paolo Fazzini, sceneggiatore e regista ascolano, aggiunge

un importante tassello alla presenza delle Marche nel panorama cinematografico

nazionale. Fazzini, già attivo in numerosi progetti documentaristici e narrativi,

ha collaborato a costruire una sceneggiatura intensa, capace di fondere racconto

biografico e narrazione emotiva in modo profondo e originale.

“Scrivere la storia di un artista così complesso e potente come Massimo Urbani

è stata una sfida creativa e personale. Il legame padre-figlio che attraversa il documentario tocca corde universali. E’ stato un piacere essere stato coinvolto in

questo progetto dal regista Paolo Colangeli e devo dire che siamo davvero orgogliosi che questo lavoro possa debuttare in un contesto così importante come

la Festa del Cinema di Roma”, ha dichiarato Fazzini.

EASY TO LOVE – La vera storia di Massimo Urbani sarà presentato in anteprima mondiale venerdì 24 ottobre alle ore 15.00 presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Via Guido Reni, 4), nell’ambito della

Festa del Cinema di Roma 2025.

Scheda tecnica:

Regia: Paolo Colangeli

Sceneggiatura: Paolo Colangeli, Paolo Fazzini

Produzione: Mediamediterranea

In collaborazione con: RAI Documentari

Durata: 62 minuti

Anno: 2025

