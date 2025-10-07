ASCOLI PICENO – È stato l’Ascoli il protagonista della seconda tappa dell’Integrity Tour della Lega Pro, che anche nella stagione sportiva 2025-26 conferma il proprio impegno per prevenire e contrastare pratiche di match fixing, a tutela dei valori sportivi, proseguendo in un percorso di sensibilizzazione lungo 14 anni che ha coinvolto più di 13mila tesserati, 350 squadre e 150 città italiane. Ogni anno vengono infatti coinvolte 30 squadre, con una media di 60 tesserati ad incontro tra prima squadra e Primavera.

Nell’Integrity Tour sono sempre coinvolti dirigenti, tecnici e calciatori della prima squadra e delle formazioni giovanili, destinatari del progetto organizzato con Sportradar AG e che vede la collaborazione anche dell’Associazione italiana calciatori.

Il progetto Integrity Tour ha portato la cultura della legalità e dei valori sportivi al centro sportivo “Picchio Village” di Ascoli Piceno. Il club bianconero ha partecipato con i calciatori della prima squadra, allenata da Mister Francesco Tomei, ed i giovani della Primavera 2 di Emiliano Corsi.

I marchigiani hanno seguito gli interventi del Segretario Generale di Lega Pro, Emanuele Paolucci, del Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, Marcello Presilla, del referente territoriale Aic, Andrea Fiumana, e della rappresentante dell’Integrity Office di Lega Pro, Alice Fraccari.

