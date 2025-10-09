ASCOLI PICENO – Sabato 11 ottobre 2025 alle ore 11, ad Ascoli Piceno, nell’omonima via a lei intitolata in zona Annunziata, sarà ricordata Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che, nell’ottobre 1943, venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata nella foiba di Villa Surani dai partigiani di Tito ed alla quale il Presidente della Repubblica Ciampi, nel 2005, concesse la Medaglia d’Oro al Merito Civile. “Una rosa per Norma Cossetto” è una manifestazione promossa in tutta Italia dal “Comitato 10 Febbraio” , giunta alla 7^ edizione, e che ogni anno interessa un numero sempre crescente di città italiane ed anche estere. Ad Ascoli Piceno ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. All’iniziativa è invitata tutta la cittadinanza, parteciperanno le autorità civili, religiose e militari. La memoria di Norma Cossetto consente di ricordare tutte le altre vittime dello stesso contesto storico e tutte le donne che, ancora oggi, in guerra e in pace, subiscono violenze. Come da programma, sarà deposta una rosa nel ricordo di Norma Cossetto.

