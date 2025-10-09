Durante l’iniziativa verrà raccontata la storia di una delle più antiche e nobili famiglie della città, gli Sgariglia, con esposizione di documenti dell’Archivio di stato

ASCOLI PICENO – In occasione della “Domenica di carta”, promossa dal Ministero della Cultura, domenica 12 ottobre si terranno diverse iniziative culturali tra loro connesse all’interno della manifestazione “Camminata dei musei”.

È prevista una visita guidata alla Pinacoteca Civica, seguita da un percorso urbano con guida. Durante l’iniziativa verrà raccontata la storia di una delle più antiche e nobili famiglie della città, gli Sgariglia, con esposizione di documenti dell’Archivio di stato.

“Gli Sgariglia ad Ascoli: i fasti dei palazzi di famiglia”, è questo infatti il titolo dell’iniziativa promossa da Unione Sportiva Acli provinciale APS e Ascoli Musei, sostenuta dal Comune di Ascoli Piceno e realizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato.

Il ritrovo è fissato per le ore 15 in Piazza Arringo, proprio davanti al municipio.

Per partecipare alla manifestazione occorre effettuare la prenotazione esclusivamente tramite un messaggio al numero 3939365509 indicando il nome e cognome di chi sarà presente.

E’ previsto un numero massimo di 35 partecipanti, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 Ottobre.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.