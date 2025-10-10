Il concorso, che da anni valorizza il talento dei bambini, è aperto a partecipanti dai 4 ai 12 anni compiuti al momento dell’iscrizione

OFFIDA – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 33ª edizione de “La Farfalla d’Oro”, lo storico concorso canoro dedicato ai cantanti solisti più giovani.

Il concorso, che da anni valorizza il talento dei bambini, è aperto a partecipanti dai 4 ai 12 anni compiuti al momento dell’iscrizione. Come da regolamento, non possono partecipare i bambini che abbiano già cantato due volte alla Farfalla d’Oro. Un’occasione unica per i piccoli artisti di esprimere la propria passione per la musica e vivere un’esperienza indimenticabile sul palco.

Per informazioni e iscrizioni: 333 4737186 – 339 6524575.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.