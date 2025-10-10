Il momento più atteso della manifestazione è stato, come di consueto, l’asta di beneficenza: tanti giochi donati da soci, volontari e appassionati per sostenere una buona causa

CASTEL DI LAMA – Anche quest’anno il Lama Play ha unito passione, divertimento e generosità. L’evento, organizzato dal Comune di Castel di Lama in collaborazione con l’associazione The Rolling Gamers, si è confermato un appuntamento imperdibile per gli amanti dei giochi da tavolo e per chi crede nel valore della solidarietà.

Il momento più atteso della manifestazione è stato, come di consueto, l’asta di beneficenza: tanti giochi donati da soci, volontari e appassionati per sostenere una buona causa.

“Se lo scorso anno il ricavato era stato utilizzato per acquistare giochi da tavolo destinati al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Ascoli Piceno – commenta l’assessora Loredana Zappacosta – quest’anno la raccolta fondi ha avuto un nuovo e nobile obiettivo. Il ricavato dell’asta. 750 euro, infatti, è stato devoluto all’associazione Onlus Antonio De Meo, che da tempo si impegna per fornire beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà, grazie anche al lavoro e alla dedizione di Lucia e Peppe”.

La partecipazione è stata entusiasta e la generosità del pubblico ha superato ogni aspettativa, riempiendo di soddisfazione l’amministrazione comunale e gli organizzatori.

“È sempre una grande gioia vedere quante persone partecipano con entusiasmo quando il gioco incontra la solidarietà – ha dichiarato Gianluca Pica, presidente dell’associazione The Rolling Gamers -. La risposta del pubblico, la generosità dei partecipanti e l’atmosfera di condivisione ci ricordano che giocare insieme può davvero fare la differenza.”

“Un sentito ringraziamento – conclude Zappacosta – va a tutti coloro che hanno partecipato, donato e contribuito alla riuscita dell’evento. Ancora una volta, il Lama Play ha dimostrato che il divertimento può essere anche un potente strumento di solidarietà”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.