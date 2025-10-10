ASCOLI PICENO – Domenica 19 ottobre al Teatro dei Filarmonici, alle 17.30, andrà in scena una prima assoluta, SCOMMESSA SUL PASSATO – Commedia onirica in sei sedute, scritta e diretta da Francesco Tranquilli. L’evento è stato realizzato in co-organizzazione tra il Comune di Ascoli Piceno e l’associazione VisionAria.

Si tratta di una commedia in due atti che racconta la storia di Angela, un’insegnante dalla vita sentimentale scricchiolante, che ricostruisce gli eventi dei suoi ultimi quindici anni attraverso i colloqui con uno psicologo molto sui generis, ma soprattutto attraverso i sogni che scaturiscono da quelle sedute.

La commedia, insieme brillante e sentimentale, vede in scena il debutto in un ruolo protagonistico di Daniela Fioravanti, spalleggiata da Ettore Picardi nel ruolo di Giglio Caruso, “psicoterapoeta”, e sollecitata da Valentina Pacetti, nel doppio ruolo delle sue due sorelle gemelle, nonché da Francesco Tranquilli che interpreta Enrico, il suo amore “morto, ma non troppo”.

SCOMMESSA SUL PASSATO è il secondo debutto stagionale per VisionAria, dopo quello del 29 aprile scorso con L’EREDE – Gli ultimi giorni di Puccini, che ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica, e arriverà ad Ascoli il 13 dicembre prossimo.

I biglietti (15 euro – ridotti studenti 10 euro) sono prenotabili e acquistabili presso la Biglietteria di Piazza del Popolo (0735 298770) e direttamente in Teatro il giorno dello spettacolo, realizzato con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Ascoli Piceno.

