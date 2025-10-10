I brani degli ultimi tre compositori sono stati commissionati per l’occasione e quindi verranno eseguiti in prima assoluta. Ci saranno delle video proiezioni di Marco Fulvi

ASCOLI PICENO – Martedì 14 ottobre, alle ore 20.30, si svolgerà al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno il terzo concerto del Festival “Nuovi Spazi Musicali” curato dalla compositrice Ada Gentile. Si esibiranno cinque solisti della “HANNOVER CHAMBER ORCHESTRA” diretti dal M.o Hans Christian Euler. Sono in programma brani di autori stranieri ( Murail, Lachenmann, Rihm. Rubbert) ed italiani (Gentile, Mannucci, Talmelli e Taggeo).

I brani degli ultimi tre compositori sono stati commissionati per l’occasione e quindi verranno eseguiti in prima assoluta. Ci saranno delle video proiezioni di Marco Fulvi. Il concerto verrà registrato e mandato in onda, in differita, da RADIO CEMAT. L’ingresso è libero sino all’esaurimento dei posti a sedere

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.