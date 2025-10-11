MONTALTO DELLE MARCHE – Con il grande obiettivo di creare le migliori condizioni per ripopolare il centro storico di Montalto, procedono spediti a Montalto delle Marche i lavori di un nuovo e importante cantiere progettuale entrato ufficialmente nell’ambito di “Metroborgo MontaltoLab”. Si tratta del recupero di parte dell’Ex Episcopio con il progetto denominato “Abitare tra le Nuvole”, inizialmente finanziato con fondi CIPE, e oggi integrato anche con fondi PNRR.

“Un progetto che rientra pienamente tra gli obiettivi di sviluppo del Metroborgo e che risulta strategico per lo sviluppo del centro storico e dell’intero territorio. L’intervento prevede infatti la riconversione dell’Ex Episcopio per la realizzazione di ben 11 appartamenti di nuova generazione destinati a giovani famiglie e coppie, con l’obiettivo di promuovere il ripopolamento stabile del centro storico e generare un sistema virtuoso di coabitazione”, sottolinea il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.

A settembre sono stati affidati i lavori alla ditta incaricata A.D. Restauri & Costruzioni S.r.l..

L’intervento prevede un quadro tecnico economico di 3.600.000 euro.

“Un grazie particolare all’ufficio tecnico del Comune per il lavoro silenzioso ma sempre efficace, ai tecnici, ai professionisti e ai colleghi Amministratori per il consueto lavoro di squadra”, conclude il sindaco Matricardi.

