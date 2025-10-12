ASCOLI PICENO – Gara perfetta.

L’Atletico Ascoli ha schiantato in trasferta il Castelfidardo per 6-1, match valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club ascolano: “Avevamo perso tre gare di fila e in questa settimana invece ne abbiamo vinto altrettante. I ragazzi hanno capito di che pasta siamo fatti. È ora di dare continuità, la nuova parola d’ordine. Da martedì penseremo già alla Recanatese. Sappiamo benissimo chi siamo, da dove siamo partiti e dove vogliamo arrivare”.

