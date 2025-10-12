ASCOLI PICENO – Sesta vittoria consecutiva del Picchio, nove gol in due partite, miglior attacco del girone B, con 20 reti realizzate in attesa del match serale tra Sambenedettese e Ravenna, e miglior difesa con un solo gol subito.

Mister Agostinone, soddisfatto dei suoi, inizia con delle parole di cordoglio: “Vorrei ricordare quattro giovani tifosi del Foggia, che sono scomparsi un anno fa in questo giorno, e mando un grande abbraccio a tutte le famiglie e alla città di Foggia che è la mia città e il tifoso dell’Ascoli, Nazareno Fillippini e mando alla sua famiglia un grande abbraccio così come alla tifoseria dell’Ascoli. I ragazzi stanno bene fisicamente, grandi professionisti e atleti, propensi al lavoro, il percorso è lungo e ci sono tantissime partite ancora, profilo basso e piedi per terra, pensiamo alla partita successiva. Sappiamo tutti che non bisogna mollare. Il mister lavora su grandi principi con modalità innovative, siamo orgogliosi di far parte di questa famiglia. Tutti sappiamo il nostro compito, non possiamo mollare di un centimetro. Dobbiamo pensare già alla prossima.

I cambi? tutti sono importanti, Damiani è un giocatore che riesce ad abbassare il ritmo o alzarlo sia il suo che della squadra, per quanto riguarda i cambi siamo molto contenti del gol di Corazza, che per noi è un grande giocatore, sempre positivo e presente. Tutta la squadra lo ha abbracciato.

Il tecnico degli ospiti, Menichini: “L’Ascoli è una grande squadra, che può dare soddisfazione a questa città, oggi speravo di fare risultato. Si è capito da subito che sarebbe andata così dopo il primo gol. Meritano e per me è la favorita del girone, anche se Arezzo e Ravenna sono forti, la rosa del Picchio. Giocano bene e sanno riconoscere nella partita tutte le fasi, hanno la pazienza di giocare e la consapevolezza di essere forti e di trovare la giocata. Non ci volevamo chiudere, ma dopo una discreta mezz’ora era difficile contenerli e difendersi. Archiviamo la partita e ci prepariamo per la prossima, ho un gruppo di ragazzi giovani, ma oggi non era la partita per esprimersi ai massimi livelli”.

Simone Corazza: “Ringrazio tutti dai tifosi ai compagni, segnare un’emozione unica dopo tanto tempo e vedere tutta la panchina in piedi ad aspettare e poi vedere tutti che arrivavano di corsa dimostra che siamo un grande gruppo. Mi metto sempre a disposizione, spero di aiutare anche i più giovani, cerco di farmi trovare pronto. Siamo sulla strada giusta senza esaltarci troppo, la classifica non la guardiamo ancora. Lavoriamo tanto e i frutti si vedono in partita. Mi sono trascinato qualche acciacco dallo scorso anno, ma ora sto bene, in avanti c’è molta concorrenza e l’unica cosa è farmi trovare pronto. Questa stagione siamo ripartiti da zero, resettando la scorsa”.

